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«Будуть великі розбірки», – Олександр Савченко про пожежі на торфовищах

«Будуть великі розбірки», – Олександр Савченко про пожежі на торфовищах
Голова Волинської ОДА відзначив, що керівники районів недопрацьовують у плані інформаційно-роз’яснювальної роботи для попередження спалювання сухостою та листя.

"Це все є свідченням нашої бездіяльності, шановні голови райдержадміністрацій, мери міст і керівники ОТГ. Сьогодні ми дочекалися поки пів області горить. Це неподобство. Будемо розбиратися і я поставив завдання керівнику ДСНС перевірити роботу всіх сільрад, ОТГ, райдержадміністрацій по дотриманню міжнародних зобов`язань України по Кіотському протоколу про захист атмосфери, де ми зобов`язалися не спалювати листя. Я суворо кажу, що будуть великі розбірки. Всім знайдемо їхню роль, бо я вважаю що ці підпали інколи межують з диверсійним характером", - наголосив Олександр Савченко.

Для прикладу, очільник краю поспілкувався з головою Маневицької райдержадміністрації Андрієм Линдюком, аби дізнатись яка ситуацію із гасінням торфовищ у Прилісненській ОТГ. Там пожежа на торфовищах розпочалася ще в суботу, а повідомили лише в понеділок.

"Ситуація не така критична, як показують телеканали. Станом на сьогоднішній день фактично залишилося локалізованих осередків масштабом 5 гектарів, на яких завтра до кінця дня у нас вже не буде жодних проблем. Я не знаю, чому голова Прилісненської ОТГ настільки нагнітає ситуацію. Він, до речі, не доповів вчасно ні ДСНС, ні голові адміністрації, лише журналістів викликав вчасно", - доповів Андрій Линдюк.

Однак, голова облдержадміністрації відзначив, що такі речі треба інформувати усіх.

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Теги: Олександр Савченко, пожежі, торфовища
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