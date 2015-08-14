«Будуть великі розбірки», – Олександр Савченко про пожежі на торфовищах





"Це все є свідченням нашої бездіяльності, шановні голови райдержадміністрацій, мери міст і керівники ОТГ. Сьогодні ми дочекалися поки пів області горить. Це неподобство. Будемо розбиратися і я поставив завдання керівнику ДСНС перевірити роботу всіх сільрад, ОТГ, райдержадміністрацій по дотриманню міжнародних зобов`язань України по Кіотському протоколу про захист атмосфери, де ми зобов`язалися не спалювати листя. Я суворо кажу, що будуть великі розбірки. Всім знайдемо їхню роль, бо я вважаю що ці підпали інколи межують з диверсійним характером", - наголосив Олександр Савченко.



Для прикладу, очільник краю поспілкувався з головою Маневицької райдержадміністрації Андрієм Линдюком, аби дізнатись яка ситуацію із гасінням торфовищ у Прилісненській ОТГ. Там пожежа на торфовищах розпочалася ще в суботу, а повідомили лише в понеділок.



"Ситуація не така критична, як показують телеканали. Станом на сьогоднішній день фактично залишилося локалізованих осередків масштабом 5 гектарів, на яких завтра до кінця дня у нас вже не буде жодних проблем. Я не знаю, чому голова Прилісненської ОТГ настільки нагнітає ситуацію. Він, до речі, не доповів вчасно ні ДСНС, ні голові адміністрації, лише журналістів викликав вчасно", - доповів Андрій Линдюк.



Однак, голова облдержадміністрації відзначив, що такі речі треба інформувати усіх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської ОДА відзначив, що керівники районів недопрацьовують у плані інформаційно-роз’яснювальної роботи для попередження спалювання сухостою та листя "Це все є свідченням нашої бездіяльності, шановні голови райдержадміністрацій, мери міст і керівники ОТГ. Сьогодні ми дочекалися поки пів області горить. Це неподобство. Будемо розбиратися і я поставив завдання керівнику ДСНС перевірити роботу всіх сільрад, ОТГ, райдержадміністрацій по дотриманню міжнародних зобов`язань України по Кіотському протоколу про захист атмосфери, де ми зобов`язалися не спалювати листя. Я суворо кажу, що будуть великі розбірки. Всім знайдемо їхню роль, бо я вважаю що ці підпали інколи межують з диверсійним характером", - наголосивДля прикладу, очільник краю поспілкувався з головою Маневицької райдержадміністрації, аби дізнатись яка ситуацію із гасінням торфовищ у Прилісненській ОТГ. Там пожежа на торфовищах розпочалася ще в суботу, а повідомили лише в понеділок."Ситуація не така критична, як показують телеканали. Станом на сьогоднішній день фактично залишилося локалізованих осередків масштабом 5 гектарів, на яких завтра до кінця дня у нас вже не буде жодних проблем. Я не знаю, чому голова Прилісненської ОТГ настільки нагнітає ситуацію. Він, до речі, не доповів вчасно ні ДСНС, ні голові адміністрації, лише журналістів викликав вчасно", - доповів Андрій Линдюк.Однак, голова облдержадміністрації відзначив, що такі речі треба інформувати усіх.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію