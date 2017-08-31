У Луцьку сбушника, який обіцяв зупинити перевірку за хабар, покарали штрафом

У Луцьку судили оперуповноваженого військової контррозвідки СБУ, який за «подяку» у 3 тисячі доларів обіцяв припинити перевірку на одному із любомльських підприємств. Після визнання вини чоловікові присудили штраф у 25,5 тис грн.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 16 жовтня.Чоловік працював оперуповноваженим у територіальному підрозділі Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки України, який базується у Луцьку.Наприкінці листопада 2017 року чоловікі із колегою прибув до Любомля, аби перевірити підприємство. Тим часом директор фірми дав підлеглому доручення розібратися, чому СБУ здійснює перевірки. Підлеглий переговорив зі знайомим, який вчився разом із опером, та попросив його з’ясувати ситуацію.Тож у лютому 2018 року представник підприємства у Луцьку зустрівся із кількома чоловіками, один із яких розповів, що може через опера вирішити питання щодо зупинення перевірки. Відтак, опер прибув до визначеного ресторану та підтвердив, що може «позитивно вирішити питання» завдяки службовому становищу. У майбутньому, мовляв, він теж міг би повідомляти про перевірки від правоохоронців.Зрештою, опер домовився зі знайомим, що той «представлятиме його інтереси», тобто буде довіреною особою. Тож у подальшому саме знайомий домовився із представником підприємства про 3 тисячі доларів «подяки».Вже за кілька днів представник підприємства зустрівся у Луцьку з групою людей. Під час зустрічі чоловіки у завуальованій формі телефоном повідомили опера, що про все домовлено, і лише після цього контррозвідник погодився прийти. Майже через годину представник підприємства передав хабар «довіреній особі» в присутності опера.Цього ж дня правоохоронці затримали контррозвідника та його довірену особу, в якої під час обшуку знайшли 3 тисячі доларів. Однак під час досудового провадження опер уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Тож зрештою суд її затвердив, визнав чоловіка винним та призначив штраф у 25,5 тис грн., а також на 2 роки позбавив права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та займатись певною діяльністю.Цікаво, що у рамках провадження за чоловіка вносили заставу - майже 141 тис грн, яку повернуть заставодавцю після вступання вироку у законну силу.