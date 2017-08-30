На Волині відбудеться освітянська конференція
Сьогодні, 20:46
У Володимирі-Волинському відбудеться науково-практична конференція «Сучасна наука та освіта Волині».
Захід запланували на 22 листопада 2018 року.
Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації спільно з Вищим комунальним навчальним закладом «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів та усіх, хто цікавиться науковою проблематикою, взяти участь у науково-практичній конференції. Захід присвячений 100-річчю Національної академії наук України.
Конференція відбудеться у Володимирі-Волинському у приміщенні ВКЗ за адресою вул. Устилузька, 42.
Напрями роботи конференції:
Пленарне засідання – «Академія наук України: історія та сьогодення»
Секція № 1 – «Суспільно-гуманітарні науки»
Секція № 2 – «Природничі та технічні науки»
Секція № 3 – «Економічні науки»
Секція № 4 – «Модернізація змісту освіти».
Участь у заході - безкоштовна
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Захід запланували на 22 листопада 2018 року.
Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації спільно з Вищим комунальним навчальним закладом «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів та усіх, хто цікавиться науковою проблематикою, взяти участь у науково-практичній конференції. Захід присвячений 100-річчю Національної академії наук України.
Конференція відбудеться у Володимирі-Волинському у приміщенні ВКЗ за адресою вул. Устилузька, 42.
Напрями роботи конференції:
Пленарне засідання – «Академія наук України: історія та сьогодення»
Секція № 1 – «Суспільно-гуманітарні науки»
Секція № 2 – «Природничі та технічні науки»
Секція № 3 – «Економічні науки»
Секція № 4 – «Модернізація змісту освіти».
Участь у заході - безкоштовна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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