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На Волині відбудеться освітянська конференція

На Волині відбудеться освітянська конференція
У Володимирі-Волинському відбудеться науково-практична конференція «Сучасна наука та освіта Волині».

Захід запланували на 22 листопада 2018 року.

Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації спільно з Вищим комунальним навчальним закладом «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів та усіх, хто цікавиться науковою проблематикою, взяти участь у науково-практичній конференції. Захід присвячений 100-річчю Національної академії наук України.

Конференція відбудеться у Володимирі-Волинському у приміщенні ВКЗ за адресою вул. Устилузька, 42.

Напрями роботи конференції:

Пленарне засідання – «Академія наук України: історія та сьогодення»
Секція № 1 – «Суспільно-гуманітарні науки»
Секція № 2 – «Природничі та технічні науки»
Секція № 3 – «Економічні науки»
Секція № 4 – «Модернізація змісту освіти».

Участь у заході - безкоштовна

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Теги: конференція, освіта
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