На Волині відбудеться освітянська конференція





Захід запланували на 22 листопада 2018 року.



Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації спільно з Вищим комунальним навчальним закладом «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів та усіх, хто цікавиться науковою проблематикою, взяти участь у науково-практичній конференції. Захід присвячений 100-річчю Національної академії наук України.



Конференція відбудеться у Володимирі-Волинському у приміщенні ВКЗ за адресою вул. Устилузька, 42.



Напрями роботи конференції:



Пленарне засідання – «Академія наук України: історія та сьогодення»

Секція № 1 – «Суспільно-гуманітарні науки»

Секція № 2 – «Природничі та технічні науки»

Секція № 3 – «Економічні науки»

Секція № 4 – «Модернізація змісту освіти».



Участь у заході - безкоштовна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відбудеться науково-практична конференція «Сучасна наука та освіта Волині».Захід запланували на 22 листопада 2018 року.Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації спільно з Вищим комунальним навчальним закладом «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів та усіх, хто цікавиться науковою проблематикою, взяти участь у науково-практичній конференції. Захід присвячений 100-річчю Національної академії наук України.Конференція відбудеться у Володимирі-Волинському у приміщенні ВКЗ за адресою вул. Устилузька, 42.Напрями роботи конференції:Пленарне засідання – «Академія наук України: історія та сьогодення»Секція № 1 – «Суспільно-гуманітарні науки»Секція № 2 – «Природничі та технічні науки»Секція № 3 – «Економічні науки»Секція № 4 – «Модернізація змісту освіти».Участь у заході - безкоштовна

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