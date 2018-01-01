На волинській водоймі влаштували турнір з риболовлі. ФОТО
Сьогодні, 17:18
На штучній водоймі у селі Марковичі Горохівського району влаштували турнір з риболовлі.
Організували захід Віталій Віжанський та власник водойми Віталій Гладун, — пише Район. Горохів з посиланням на сторінку Олександра Полякова.
«Окрема подяка місцевій фауні, а особливо — величезному гордому лебедю Жорі та його пернатій родині — за неповторну атмосферу!», — йдеться у дописі.
Перше місце у змаганні виборов Віталій Віжанський, друге — Олександр Поляков, а третю сходинку зайняв Богдан Матвійчук. Саме йому вдалося піймати найбільшу рибину.
Участь у турнірі взяла і голова Горохівської РДА Юлія Гринчук. Щоправда, на своїй сторінці у мережі Facebook чиновниця зазначила, «Я не учасник, я співчуваюча. Буквально у підтримку спорту, вчилася спінінг у руках тримати».
Гості фестивалю також розповідають, що на святі «було класно, драйвово, смачна юшка, приємне спілкування».
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Організували захід Віталій Віжанський та власник водойми Віталій Гладун, — пише Район. Горохів з посиланням на сторінку Олександра Полякова.
«Окрема подяка місцевій фауні, а особливо — величезному гордому лебедю Жорі та його пернатій родині — за неповторну атмосферу!», — йдеться у дописі.
Перше місце у змаганні виборов Віталій Віжанський, друге — Олександр Поляков, а третю сходинку зайняв Богдан Матвійчук. Саме йому вдалося піймати найбільшу рибину.
Участь у турнірі взяла і голова Горохівської РДА Юлія Гринчук. Щоправда, на своїй сторінці у мережі Facebook чиновниця зазначила, «Я не учасник, я співчуваюча. Буквально у підтримку спорту, вчилася спінінг у руках тримати».
Гості фестивалю також розповідають, що на святі «було класно, драйвово, смачна юшка, приємне спілкування».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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