На волинській водоймі влаштували турнір з риболовлі. ФОТО





Організували захід Віталій Віжанський та власник водойми Віталій Гладун, — пише Олександра Полякова.



«Окрема подяка місцевій фауні, а особливо — величезному гордому лебедю Жорі та його пернатій родині — за неповторну атмосферу!», — йдеться у дописі.



Перше місце у змаганні виборов Віталій Віжанський, друге — Олександр Поляков, а третю сходинку зайняв Богдан Матвійчук. Саме йому вдалося піймати найбільшу рибину.



Участь у турнірі взяла і голова Горохівської РДА Юлія Гринчук. Щоправда, на своїй сторінці у мережі Facebook чиновниця зазначила, «Я не учасник, я співчуваюча. Буквально у підтримку спорту, вчилася спінінг у руках тримати».



Гості фестивалю також розповідають, що на святі «було класно, драйвово, смачна юшка, приємне спілкування».



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