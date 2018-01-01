Волинянка стала жертвою інтернет-шахраїв
Сьогодні, 08:14
Двоє волинянок хотіли придбати речі в інтернеті, але потрапили на шахраїв.
Про це пише Волинь-нова.
Жителька міста Берестечка на «магазин» натрапила в мережі Facebook. 32-річна жінка вибрала у ньому дитячий одяг на суму 750 гривень.
Згодом жінка перерахувала гроші, але речей так і не отримала.
Також не отримала свою куртку і 42-річна горохівчанка, перерахувавши за товар 650 гривень.
Працівники Горохівського відділу поліції звертаються вже вкотре до жителів району не купуватися на подібні витівки шахраїв!
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Про це пише Волинь-нова.
Жителька міста Берестечка на «магазин» натрапила в мережі Facebook. 32-річна жінка вибрала у ньому дитячий одяг на суму 750 гривень.
Згодом жінка перерахувала гроші, але речей так і не отримала.
Також не отримала свою куртку і 42-річна горохівчанка, перерахувавши за товар 650 гривень.
Працівники Горохівського відділу поліції звертаються вже вкотре до жителів району не купуватися на подібні витівки шахраїв!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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