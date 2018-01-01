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Волинянка стала жертвою інтернет-шахраїв

Волинянка стала жертвою інтернет-шахраїв
Двоє волинянок хотіли придбати речі в інтернеті, але потрапили на шахраїв.

Про це пише Волинь-нова.

Жителька міста Берестечка на «магазин» натрапила в мережі Facebook. 32-річна жінка вибрала у ньому дитячий одяг на суму 750 гривень.

Згодом жінка перерахувала гроші, але речей так і не отримала.

Також не отримала свою куртку і 42-річна горохівчанка, перерахувавши за товар 650 гривень.

Працівники Горохівського відділу поліції звертаються вже вкотре до жителів району не купуватися на подібні витівки шахраїв!

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Теги: шахрай, Волинь, гроші
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