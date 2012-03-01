Волинь туристична: у Володимира буде власний проморолик

Для Володимира-Волинського розроблять промоційний ролик.Про це йдеться на платформі публічних закупівель ProZorro.Основною метою створення проморолика є популяризація міста Володимира-Волинського як туристично, культурно, гастрономічно та інвестиційно привабливого міста, для привернення уваги широкого кола туристів та інвесторів з України та усього світу.Промоційний ролик виготовлять у вигляді «живої» зйомки високої якості, у поєднанні з комп'ютерною графікою та з використанням сучасного музичного оформлення.При зйомці знакових туристичних об’єктів Володимира-Волинського використовуватимуть квадрокоптер. Відомо, що у відео обов'язково покажуть парк Слов'янський, пам'ятки історії та архітектури Володимира.Відео зроблять двома мовами - українською та англійською. Виготовити проморолик мають до 25 листопада. Обійдеться місту він у 70 тисяч гривень.