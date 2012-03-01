вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь туристична: у Володимира буде власний проморолик

Волинь туристична: у Володимира буде власний проморолик
Для Володимира-Волинського розроблять промоційний ролик.

Про це йдеться на платформі публічних закупівель ProZorro.

Основною метою створення проморолика є популяризація міста Володимира-Волинського як туристично, культурно, гастрономічно та інвестиційно привабливого міста, для привернення уваги широкого кола туристів та інвесторів з України та усього світу.

Промоційний ролик виготовлять у вигляді «живої» зйомки високої якості, у поєднанні з комп'ютерною графікою та з використанням сучасного музичного оформлення.

При зйомці знакових туристичних об’єктів Володимира-Волинського використовуватимуть квадрокоптер. Відомо, що у відео обов'язково покажуть парк Слов'янський, пам'ятки історії та архітектури Володимира.

Відео зроблять двома мовами - українською та англійською. Виготовити проморолик мають до 25 листопада. Обійдеться місту він у 70 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: туризм, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія за участю «Дизель шоу» під Києвом: які травми отримали актори
Сьогодні, 10:52
У Луцьку чоловік вбив дружину
Сьогодні, 10:40
Волинь туристична: у Володимира буде власний проморолик
Сьогодні, 10:35
Сильний вітер і дощ: якою буде погода у найближчі дні
Сьогодні, 10:30
На трасі Київ-Ковель BMW злетів у кювет
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Польща, Норвегія, Білорусь: звідки туристи їдуть у Володимир Польща, Норвегія, Білорусь: звідки туристи їдуть у Володимир
28 липень, 18:41
Скільки туристів побували у Володимирі-Волинському Скільки туристів побували у Володимирі-Волинському
27 липень, 19:05
Місто на Волині увійшло у тур відомої німецької туристичної фірми Місто на Волині увійшло у тур відомої німецької туристичної фірми
15 січень, 17:13
У Володимирі-Волинському думають, що покажуть туристам У Володимирі-Волинському думають, що покажуть туристам
01 березень, 2012, 17:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному на переході збили 5-річну дитину
Сьогодні, 11:13
 0
«Наші пацієнти на вулиці з нами не вітаються»: як у луцькому наркодиспансері лікують алкоголіків та наркоманів
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку пара відсвяткувала сапфірове весілля. ФОТО
Сьогодні, 10:58
 0
Що робитиме Онуфрій у Луцьку
Сьогодні, 10:55
 0
Аварія за участю «Дизель шоу» під Києвом: які травми отримали актори
Сьогодні, 10:52
 0
Медіа
відео
1/8