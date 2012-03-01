Волинь туристична: у Володимира буде власний проморолик
Сьогодні, 10:35
Для Володимира-Волинського розроблять промоційний ролик.
Про це йдеться на платформі публічних закупівель ProZorro.
Основною метою створення проморолика є популяризація міста Володимира-Волинського як туристично, культурно, гастрономічно та інвестиційно привабливого міста, для привернення уваги широкого кола туристів та інвесторів з України та усього світу.
Промоційний ролик виготовлять у вигляді «живої» зйомки високої якості, у поєднанні з комп'ютерною графікою та з використанням сучасного музичного оформлення.
При зйомці знакових туристичних об’єктів Володимира-Волинського використовуватимуть квадрокоптер. Відомо, що у відео обов'язково покажуть парк Слов'янський, пам'ятки історії та архітектури Володимира.
Відео зроблять двома мовами - українською та англійською. Виготовити проморолик мають до 25 листопада. Обійдеться місту він у 70 тисяч гривень.
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Про це йдеться на платформі публічних закупівель ProZorro.
Основною метою створення проморолика є популяризація міста Володимира-Волинського як туристично, культурно, гастрономічно та інвестиційно привабливого міста, для привернення уваги широкого кола туристів та інвесторів з України та усього світу.
Промоційний ролик виготовлять у вигляді «живої» зйомки високої якості, у поєднанні з комп'ютерною графікою та з використанням сучасного музичного оформлення.
При зйомці знакових туристичних об’єктів Володимира-Волинського використовуватимуть квадрокоптер. Відомо, що у відео обов'язково покажуть парк Слов'янський, пам'ятки історії та архітектури Володимира.
Відео зроблять двома мовами - українською та англійською. Виготовити проморолик мають до 25 листопада. Обійдеться місту він у 70 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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