У луцькому наркодиспансері від початку року померло 20 пацієнтів

У стінах Волинського обласного наркологічного диспансеру зафіксували 20 летальних випадків протягом 2018 року.Про церозповіла завідувач поліклінічним відділенням Волинського обласного наркодиспансеруЗавідувач третього відділення наркодиспансерурозповідає, що 2018 рік став найбільш «плідним» за останні кілька років. Зазвичай палати відділень переповнені хворими, а додаткові ліжка ставлять навіть у коридорах. Разом з тим, збільшилася кількість гострих інтоксикацій та «білих гарячок». Окрім того, основне захворювання буває ускладнене супутніми соматичними хворобами, гіпертермією, цирозом печінки, СНІДом. Часто, за словами нарколога, хворі поступають на лікування у критичних станах, а тому врятувати їх життя лікарям вже не вдається.Так, за словами Інни Новосад, на ліжках Волинського наркодиспансеру від початку року померло 20 пацієнтів. Проте спеціаліст зазначає – це далеко не всі летальні випадки. Деяких хворих з критичними станами наркодиспансер переводить до реанімацій обласної та міської лікарні, тож ще частина пацієнтів іде з життя вже там.