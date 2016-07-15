вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому наркодиспансері від початку року померло 20 пацієнтів

У луцькому наркодиспансері від початку року померло 20 пацієнтів
У стінах Волинського обласного наркологічного диспансеру зафіксували 20 летальних випадків протягом 2018 року.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувач поліклінічним відділенням Волинського обласного наркодиспансеру Інна Новосад.

Завідувач третього відділення наркодиспансеру Андрій Рихлівський розповідає, що 2018 рік став найбільш «плідним» за останні кілька років. Зазвичай палати відділень переповнені хворими, а додаткові ліжка ставлять навіть у коридорах. Разом з тим, збільшилася кількість гострих інтоксикацій та «білих гарячок». Окрім того, основне захворювання буває ускладнене супутніми соматичними хворобами, гіпертермією, цирозом печінки, СНІДом. Часто, за словами нарколога, хворі поступають на лікування у критичних станах, а тому врятувати їх життя лікарям вже не вдається.

Так, за словами Інни Новосад, на ліжках Волинського наркодиспансеру від початку року померло 20 пацієнтів. Проте спеціаліст зазначає – це далеко не всі летальні випадки. Деяких хворих з критичними станами наркодиспансер переводить до реанімацій обласної та міської лікарні, тож ще частина пацієнтів іде з життя вже там.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркодиспансер, лікування, алкоголізм, смертність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Halloween» для наймолодших у «Figli Migli»*
Сьогодні, 15:47
Волинь отримала першу партію вакцин від грипу. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
У луцькому наркодиспансері від початку року померло 20 пацієнтів
Сьогодні, 15:31
У Луцьку люди не можуть потрапити на роботу через відсутність маршрутки
Сьогодні, 15:30
У Києві жінка випала з вікна полового будинку і розбилася на смерть
Сьогодні, 15:27
Схожі новини
Заробітчанство – одна з основних причин алкоголізму на Волині Заробітчанство – одна з основних причин алкоголізму на Волині
Сьогодні, 12:40
Волинь - серед лідерів за кількістю алкозалежних. ІНФОГРАФІКА Волинь - серед лідерів за кількістю алкозалежних. ІНФОГРАФІКА
15 липень, 2016, 14:53
Чи вдалися свята у волинян: звіт наркодиспансеру Чи вдалися свята у волинян: звіт наркодиспансеру
11 січень, 2016, 15:08
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана «Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Сьогодні, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Halloween» для наймолодших у «Figli Migli»*
Сьогодні, 15:47
 0
Волинь отримала першу партію вакцин від грипу. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
 0
У луцькому наркодиспансері від початку року померло 20 пацієнтів
Сьогодні, 15:31
 0
У Луцьку люди не можуть потрапити на роботу через відсутність маршрутки
Сьогодні, 15:30
 0
У Києві жінка випала з вікна полового будинку і розбилася на смерть
Сьогодні, 15:27
 0
Медіа
відео
1/8