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Троє киян в масках і з пістолетом пограбували волинянина. ФОТО

Троє киян в масках і з пістолетом пограбували волинянина. ФОТО
В Маневицькому районі троє зловмиснків у масках проникли до орендованого 39-річним жителем Луцька будинку. Вони зв’язали чоловіка, та, погрожуючи пістолетом, заволоділи значною сумою грошей.

Інцидент трапився близько 4 години ранку, - пише ГУНП у Волинській області.

За скоєння розбійного нападу слідчі ГУНП у Волинській області в співпраці із співробітниками СБУ затримали трьох жителів Києва. Одного із них уже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.

Поліцейські вилучили у зловмисників пістолет і ніж, а також, викраденні гроші.

«Усіх трьох правопорушників затримали в порядку ст. 208 КПК України. За фактом розбійного нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Нині, вирішується питання щодо оголошення підозри затриманим та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.



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Теги: пограбування, Волинь
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