У Луцьку прокоментували резонансну заяву про вбивцю, що розгулював на вулиці
Сьогодні, 16:10
У прокуратурі Волині прокоментували резонансну заяву заступника Генпрокурора України Євгенія Єніна щодо того, що винний у смерті дитини, вирок щодо якого вступив у законну силу, ходив вулицями Луцька, бо йому не вистачило місця у тюрмі.
У прокуратурі розповіли, що йдеться про трагедію, що сталася у січні цього року у селі Охнівка Володимир-Волинського району. Нагадаємо, у цьому селі 15-річний студент Роман під час необережного поводження із мисливською зброєю ІЖ-17 випадково вистрілив у 16-річного школяра Івана. Куля влучила в голову, від отриманої травми хлопець помер на місці.
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За інформацією прес-служби прокуратури Волині, батько хлопця, який вистрілив у школяра, є власником рушниці і був засуджений за статтею 264 Кримінального кодексу України. Йдеться про недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, що спричинило загибель людини. Утім, поліція невчасно звернула вирок до виконання, тож чоловік поїхав у колонію лише після втручання прокуратури.
У прокуратурі також розповіли, що спрямували документ прокурорського реагування на адресу керівника головного управління Нацполіції у Волинській області, в якому вимагають покарати винних у ситуації, що склалася.
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У прокуратурі розповіли, що йдеться про трагедію, що сталася у січні цього року у селі Охнівка Володимир-Волинського району. Нагадаємо, у цьому селі 15-річний студент Роман під час необережного поводження із мисливською зброєю ІЖ-17 випадково вистрілив у 16-річного школяра Івана. Куля влучила в голову, від отриманої травми хлопець помер на місці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині школяра застрелив товариш: матір півроку добивається покарання
За інформацією прес-служби прокуратури Волині, батько хлопця, який вистрілив у школяра, є власником рушниці і був засуджений за статтею 264 Кримінального кодексу України. Йдеться про недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, що спричинило загибель людини. Утім, поліція невчасно звернула вирок до виконання, тож чоловік поїхав у колонію лише після втручання прокуратури.
У прокуратурі також розповіли, що спрямували документ прокурорського реагування на адресу керівника головного управління Нацполіції у Волинській області, в якому вимагають покарати винних у ситуації, що склалася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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