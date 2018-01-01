У Луцьку прокоментували резонансну заяву про вбивцю, що розгулював на вулиці

У прокуратурі Волині прокоментували резонансну заяву заступника Генпрокурора Українищодо того, що винний у смерті дитини, вирок щодо якого вступив у законну силу,У прокуратурі розповіли, що йдеться про трагедію, що сталася у січні цього року у селі Охнівка Володимир-Волинського району. Нагадаємо, у цьому селі 15-річний студентпід час необережного поводження із мисливською зброєю ІЖ-17 випадково вистрілив у 16-річного школяра. Куля влучила в голову, від отриманої травми хлопець помер на місці.За інформацією прес-служби прокуратури Волині, батько хлопця, який вистрілив у школяра, є власником рушниці і був засуджений за статтею 264 Кримінального кодексу України. Йдеться про недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, що спричинило загибель людини. Утім, поліція невчасно звернула вирок до виконання, тож чоловік поїхав у колонію лише після втручання прокуратури.У прокуратурі також розповіли, що спрямували документ прокурорського реагування на адресу керівника головного управління Нацполіції у Волинській області, в якому вимагають покарати винних у ситуації, що склалася.