Втирався в довіру та маніпулював дитиною: на Волині засудили шахрая-«альфонса»

У Ковелі засудили чоловіка, який втирався в довіру та обкрадав жінок, а також, зманіпулювавши власною донькою, отримав 2800 злотих, які належали колишній дружині.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 17 жовтня.У 2017 році чоловік обікрав колишню дружину, поцупивши з її квартири сумочку, у якій було 3 тисячі гривень. На початку 2018 року зловмисник знову вирішив розжитися грошима, щоправда, вже в іншої колишньої дружини, та цього разу залучив малолітню дочку. Він зателефонував дитині та попросив взяти із квартири гроші і принести йому. Дочка, не розуміючи значення власних дій через малий вік, віддала батькові 2800 злотих.Згодом, у квітні 2018 року чоловік під час спільного відпочинку попросив у жінки, з якою мав довірливі стосунки, сім-картку. Не повернувши її власниці, чоловік скористався у банкоматі послугою "зняття без картки" та зняв 1400 гривень із рахунку жінки.Окрім того, у квітні чоловік знову втерся в довіру до іншої жінки та попросив у неї телефон, нібито щоб подзвонити знайомому. Отримавши бажане, він просто вийшов з квартири, зачинивши довірливу жінку всередині. За деякий час він повернувся, віддав жінці сім-картку та збрехав, ніби заклав її телефон знайомому. Це він пояснив тим, що йому нібито терміново потрібні були гроші для доньки, яка у школі отримала перелом.Зрештою, суд визнав чоловіка винним у крадіжках та шахрайстві і призначив покарання – 4 роки ув’язнення. Однак від відбування покарання чоловіка звільнили, встановивши іспитовий строк на 2 роки.