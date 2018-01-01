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На Волині «накрили» пилораму з незаконною деревиною

На Волині «накрили» пилораму з незаконною деревиною
У Камінь-Каширському районі вилучили незаконну деревину на пилорамі.

Так, 19 жовтня провели два обшуки на територіях пилорам, де зберігалась така лісопродукція, - інформує прокуратура Волинської області.

Під час обшуків вилучили близько 10 м3 незаконної лісопродукції. Виявлено ряд адміністративних правопорушень в діях власників пилорам, що стосуються охорони праці та промислової безпеки, а також порушень правил пожежної безпеки.

Досудове розслідування триває.

На Волині «накрили» пилораму з незаконною деревиною

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Теги: пилорама, ліс, Волинь
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