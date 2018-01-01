На Волині «накрили» пилораму з незаконною деревиною





Так, 19 жовтня провели два обшуки на територіях пилорам, де зберігалась така лісопродукція, - інформує прокуратура Волинської області.



Під час обшуків вилучили близько 10 м3 незаконної лісопродукції. Виявлено ряд адміністративних правопорушень в діях власників пилорам, що стосуються охорони праці та промислової безпеки, а також порушень правил пожежної безпеки.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі вилучили незаконну деревину на пилорамі.Так, 19 жовтня провели два обшуки на територіях пилорам, де зберігалась така лісопродукція, - інформує прокуратура Волинської області.Під час обшуків вилучили близько 10 м3 незаконної лісопродукції. Виявлено ряд адміністративних правопорушень в діях власників пилорам, що стосуються охорони праці та промислової безпеки, а також порушень правил пожежної безпеки.Досудове розслідування триває.

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