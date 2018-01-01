На Волині «накрили» пилораму з незаконною деревиною
Сьогодні, 17:30
У Камінь-Каширському районі вилучили незаконну деревину на пилорамі.
Так, 19 жовтня провели два обшуки на територіях пилорам, де зберігалась така лісопродукція, - інформує прокуратура Волинської області.
Під час обшуків вилучили близько 10 м3 незаконної лісопродукції. Виявлено ряд адміністративних правопорушень в діях власників пилорам, що стосуються охорони праці та промислової безпеки, а також порушень правил пожежної безпеки.
Досудове розслідування триває.
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Так, 19 жовтня провели два обшуки на територіях пилорам, де зберігалась така лісопродукція, - інформує прокуратура Волинської області.
Під час обшуків вилучили близько 10 м3 незаконної лісопродукції. Виявлено ряд адміністративних правопорушень в діях власників пилорам, що стосуються охорони праці та промислової безпеки, а також порушень правил пожежної безпеки.
Досудове розслідування триває.
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