На міжнародному турнірі волинські боксери вибороли «букет» нагород





Минулими вихідними збірна Волині з боксу брала участь у міжнародному турнірі в м. Лібьонж (Польща), - повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



У змаганнях взяли участь 120 боксерів з Польщі, Чехії та України.



За підсумками змагань хлопці здобули 3 золоті та одну бронзову нагороди.



1 місце Гульт Назар (в/к 54 кг, юніори) Луцьк-ДЮСШ 2.



3 місце Прокопчук Микола (в/к 60 кг, юніори) Ківерці-ДЮСШ.



1 місце Чорний Василь (в/к 56 кг, молодь) Луцьк-Динамо.



1 місце Ройко Сергій (в/к 69 кг, молодь) Луцьк-Динамо.



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