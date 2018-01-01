На міжнародному турнірі волинські боксери вибороли «букет» нагород
Сьогодні, 19:35
Збірна Волині з боксу виборола низку перемог на міжнародному турнірі в Польщі.
Минулими вихідними збірна Волині з боксу брала участь у міжнародному турнірі в м. Лібьонж (Польща), - повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
У змаганнях взяли участь 120 боксерів з Польщі, Чехії та України.
За підсумками змагань хлопці здобули 3 золоті та одну бронзову нагороди.
1 місце Гульт Назар (в/к 54 кг, юніори) Луцьк-ДЮСШ 2.
3 місце Прокопчук Микола (в/к 60 кг, юніори) Ківерці-ДЮСШ.
1 місце Чорний Василь (в/к 56 кг, молодь) Луцьк-Динамо.
1 місце Ройко Сергій (в/к 69 кг, молодь) Луцьк-Динамо.
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Минулими вихідними збірна Волині з боксу брала участь у міжнародному турнірі в м. Лібьонж (Польща), - повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
У змаганнях взяли участь 120 боксерів з Польщі, Чехії та України.
За підсумками змагань хлопці здобули 3 золоті та одну бронзову нагороди.
1 місце Гульт Назар (в/к 54 кг, юніори) Луцьк-ДЮСШ 2.
3 місце Прокопчук Микола (в/к 60 кг, юніори) Ківерці-ДЮСШ.
1 місце Чорний Василь (в/к 56 кг, молодь) Луцьк-Динамо.
1 місце Ройко Сергій (в/к 69 кг, молодь) Луцьк-Динамо.
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