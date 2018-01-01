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На міжнародному турнірі волинські боксери вибороли «букет» нагород

На міжнародному турнірі волинські боксери вибороли «букет» нагород
Збірна Волині з боксу виборола низку перемог на міжнародному турнірі в Польщі.

Минулими вихідними збірна Волині з боксу брала участь у міжнародному турнірі в м. Лібьонж (Польща), - повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

У змаганнях взяли участь 120 боксерів з Польщі, Чехії та України.

За підсумками змагань хлопці здобули 3 золоті та одну бронзову нагороди.

1 місце Гульт Назар (в/к 54 кг, юніори) Луцьк-ДЮСШ 2.

3 місце Прокопчук Микола (в/к 60 кг, юніори) Ківерці-ДЮСШ.

1 місце Чорний Василь (в/к 56 кг, молодь) Луцьк-Динамо.

1 місце Ройко Сергій (в/к 69 кг, молодь) Луцьк-Динамо.

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Теги: спорт
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