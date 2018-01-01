Волинянці видалили величезну пухлину. ФОТО 18+
22 жовтень, 23:20
Жительці Ковеля видалили пухлину вагою 2 з половиною кілограма.
Про це повідомили на сторінці Ковель МТМО.
«Нещодавно в гінекологічному відділення Ковельського пологового будинку була успішно проведена операція по видаленню такої пухлини вагою 2,5 кг», – пише Юлія Юревич, автор допису.
«Нагадуємо, щоб не допустити такого стану, кожна жінка повинна проходити профілактичне обстеження хоча б раз у рік.
Якщо ж у вас вже виявлено фіброміому й ви обрали «спостерігаючу тактику», обстеження повинні проводитись частіше», – йдеться у дописі.
УВАГА – ФОТО 18+!
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Про це повідомили на сторінці Ковель МТМО.
«Нещодавно в гінекологічному відділення Ковельського пологового будинку була успішно проведена операція по видаленню такої пухлини вагою 2,5 кг», – пише Юлія Юревич, автор допису.
«Нагадуємо, щоб не допустити такого стану, кожна жінка повинна проходити профілактичне обстеження хоча б раз у рік.
Якщо ж у вас вже виявлено фіброміому й ви обрали «спостерігаючу тактику», обстеження повинні проводитись частіше», – йдеться у дописі.
УВАГА – ФОТО 18+!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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