«У кожного свій патріарх»: до приїзду Онуфрія Луцьком розклеїли листівки. ФОТО
Сьогодні, 11:40
У Луцьку напередодні приїзду предстоятеля УПЦ МП Онуфрія розклеїли листівки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили мешканці бульвару Дружби Народів, які побачили біля своїх будинків та на зупинках громадського транспорту відповідні листівки.
На них – зображення із двох частин. На одній – Юлія Тимошенко цілує руку главі Російської православної церкви Кирилові. На іншій – Президент України Петро Порошенко та його дружина разом з Вселенським патріархом Варфоломієм.
«У кожного свій патріарх і своя церква-матір», - лаконічно зазначають автори листівки.
Відомо, що такі листівки з’явилися і в інших районах міста.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили мешканці бульвару Дружби Народів, які побачили біля своїх будинків та на зупинках громадського транспорту відповідні листівки.
На них – зображення із двох частин. На одній – Юлія Тимошенко цілує руку главі Російської православної церкви Кирилові. На іншій – Президент України Петро Порошенко та його дружина разом з Вселенським патріархом Варфоломієм.
«У кожного свій патріарх і своя церква-матір», - лаконічно зазначають автори листівки.
Відомо, що такі листівки з’явилися і в інших районах міста.
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