У луцькому пологовому видали 5-тисячне свідоцтво про народження. ФОТО

У пологовому будинку Луцька вручили 5000 в області свідоцтво про народження.Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.23 жовтня начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській областіразом із своїм заступником з питань державної реєстрації - начальником Управління державної реєстраціїта начальником Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного станувзяв участь у 5-тисячному урочистому врученні свідоцтва про народження.Очільник юстиції привітав молодих батьків із щасливою подією та видав ювілейний документ.Як свідчить статистика, видача перших документів дитини в пологовому будинку з кожним роком стає все популярнішою серед жителів Волині. Відтак від січня до жовтня 2017 року було видано 3 479 свідоцтв, а у 2018 році за цей самий період вручено уже 5 000 таких документів.Нагадаємо, що ці послуга була запровадження Міністерством юстиції України для полегшення життя громадян. Молодим батькам більше не потрібно витрачати час на довготривалі бюрократичні процедури, адже вони можуть отримати перші документи свого малюка безпосередньо на базі пологового будинку.До речі, одночасно із замовленням свідоцтва, батьки можуть подати і заяву на реєстрацію місця проживання новонародженої дитини.