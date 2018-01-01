Волинянину, який п'яним їздив за кермом, дали понад 20 тисяч штрафу
Сьогодні, 16:12
38-річний житель Камінь-Каширського району отримав штраф у розмірі 20400 гривень з позбавленням водійських прав на строк три роки за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
Так, у вересні цього року патрульні затримали нетверезого водія ВАЗ-21013, який міг наробити біди по вул. Незалежностіу сулищі Любешів близько 22:30 години, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці зупинили автомобіль, у якого не освітлювалась ліва передня фара. Водій мав ознаки алкосп’яніння. Результат тестування засвідчив факт перебування водія у стані алкогольного сп’яніння – 1, 86 проміле.
Правоохоронці оформили адміністративні матеріали на водія легковика за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
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Так, у вересні цього року патрульні затримали нетверезого водія ВАЗ-21013, який міг наробити біди по вул. Незалежностіу сулищі Любешів близько 22:30 години, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці зупинили автомобіль, у якого не освітлювалась ліва передня фара. Водій мав ознаки алкосп’яніння. Результат тестування засвідчив факт перебування водія у стані алкогольного сп’яніння – 1, 86 проміле.
Правоохоронці оформили адміністративні матеріали на водія легковика за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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