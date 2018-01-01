Волинянину, який п'яним їздив за кермом, дали понад 20 тисяч штрафу

38-річний житель Камінь-Каширського району отримав штраф у розмірі 20400 гривень з позбавленням водійських прав на строк три роки за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.Так, у вересні цього року патрульні затримали нетверезого водія ВАЗ-21013, який міг наробити біди по вул. Незалежностіу сулищі Любешів близько 22:30 години, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.Правоохоронці зупинили автомобіль, у якого не освітлювалась ліва передня фара. Водій мав ознаки алкосп’яніння. Результат тестування засвідчив факт перебування водія у стані алкогольного сп’яніння – 1, 86 проміле.Правоохоронці оформили адміністративні матеріали на водія легковика за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.