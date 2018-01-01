Волинянка дефілюватиме у звабливій білизні на шоу «Модель XL». ФОТО. ВІДЕО

У новому випуску «Модель XL» учасниці навчатимуться мистецтву зваблення у пожежній частині.Сьогодні о 21:45 на телеканалі «1+1» глядачі побачать новий випуск революційного проекту «Модель XL», у якому дівчата навчатимуся мистецтву зваблення під пильним наглядом суворого журітаЗазначимо, у шоу за титул найкрасивішої бореться й волинянкаСаме під час цього випуску стане зрозуміло, хто із конкурсанток потрапить до півфіналу проекту та стане ще на крок ближчим до головного призу – перемоги у проекті, фотосесії в Парижі та обкладинки українського глянцевого журналу Elle.Протягом тижня випробувань дівчатам потрібно буде привернути увагу своїх партнерів по знімальному майданчику трьома різними способами: спершу - лише поглядом, не торкаючись чоловіка, під час наступного конкурсу - поцілунком і наприкінці - палким дефіле у спідній білизні.Так, під час одного із конкурсних днів компанію пишним красуням складе популярний ведучий ранкової програми «Сніданок з 1+1», який зіграє роль шпигуна, а дівчата будуть фатальними красунями. Учасницям необхідно буде звабити ведучого лише поглядом та своєю енергетикою, як у популярному фільмі про агента 007. Окрім того, дівчата також змагатимуться за рекламний контракт із брендом жіночих панчох.Але як виявилося, вже із першим випробуванням конкурсанткам буде складно впоратися. Тетяна Мацкевич зазначила, що межа між спокусою та вульгарністю дуже тонка, і кожна жінка має навчитися не перетинати її, але не усім пишним красуням це вдасться.Ще одне випробування змусить дівчат забути про свої комплекси, адже цього разу їм доведеться під час зйомок рекламного ролику губної помади поцілувати незнайомця. Андре Тан, який був присутній на випробуванні та допомагав дівчатам комфортніше почуватися в новій для себе ролі, був розлючений через результат їхньої роботи, адже деякі з красунь відмовилися виконувати умови конкурсу.Останнім змаганням тижня стане звабливе дефіле у нижній білизні у пожежній частині. Окрім суддів проекту, показ учасниць оцінюватимуть співачка, український дизайнерта пожежники. Саме вони, під час появи дівчат на подіумі, будуть підіймати таблички та оцінювати дефіле кожної з них.Та конкурсантка, яка отримає найбільшу кількість балів від глядачів, стане переможницею змагання.Хто із дівчат опанує мистецтво зваблення та вразить суддів природньою сексуальністю, а хто із них залишить проект за кілька кроків до фіналу, глядачі дізнаються сьогодні о 21:45 на телеканалі «1+1» у проекті «Модель XL».