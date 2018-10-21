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У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО

У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО
У мережі з'явилися знімки лебедів, які мешкають у селі Промінь.

Світлини оприлюднив місцевий фотограф Максим Рудік на своїй сторінці у Facebook.

"Лебеді - шипуни (лат. Cygnus olor). Дорослі і молоді лебеді, ймовірно, що залишаться зимувати. с. Промінь, Волинська область. 21.10.18", - йдеться у дописі.

У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО
У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО
У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО
У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО
У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО
У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО
У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО

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Теги: фото, Максим Рудік
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