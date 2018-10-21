У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО





Світлини оприлюднив місцевий фотограф Максим Рудік на своїй сторінці у Facebook.



"Лебеді - шипуни (лат. Cygnus olor). Дорослі і молоді лебеді, ймовірно, що залишаться зимувати. с. Промінь, Волинська область. 21.10.18", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися знімки лебедів, які мешкають у селі Промінь.Світлини оприлюднив місцевий фотографна своїй сторінці у Facebook."Лебеді - шипуни (лат. Cygnus olor). Дорослі і молоді лебеді, ймовірно, що залишаться зимувати. с. Промінь, Волинська область. 21.10.18", - йдеться у дописі.

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