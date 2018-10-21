У селі на Волині залишилося зимувати сімейство лебедів. ФОТО
Сьогодні, 16:52
У мережі з'явилися знімки лебедів, які мешкають у селі Промінь.
Світлини оприлюднив місцевий фотограф Максим Рудік на своїй сторінці у Facebook.
"Лебеді - шипуни (лат. Cygnus olor). Дорослі і молоді лебеді, ймовірно, що залишаться зимувати. с. Промінь, Волинська область. 21.10.18", - йдеться у дописі.
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Світлини оприлюднив місцевий фотограф Максим Рудік на своїй сторінці у Facebook.
"Лебеді - шипуни (лат. Cygnus olor). Дорослі і молоді лебеді, ймовірно, що залишаться зимувати. с. Промінь, Волинська область. 21.10.18", - йдеться у дописі.
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