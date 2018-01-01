Штормове попередження: у Луцьку очікують дощ зі снігом





Про це інформує прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.



Так, 24 жовтня за повідомленням Волинського центру з гідрометеорології, у Луцьку очікують дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 17-22 м/с, пориви 25-28 м/с. Температура протягом доби 4-6º тепла.



По області - дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 17-22 м/с, місцями пориви 25-28 м/с. Температура протягом доби 3-8º тепла.



"Просимо водіїв бути уважними та обережними за кермом. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкість", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян попереджають про погіршення погодніх умов.Про це інформує прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.Так, 24 жовтня за повідомленням Волинського центру з гідрометеорології, у Луцьку очікують дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 17-22 м/с, пориви 25-28 м/с. Температура протягом доби 4-6º тепла.По області - дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 17-22 м/с, місцями пориви 25-28 м/с. Температура протягом доби 3-8º тепла."Просимо водіїв бути уважними та обережними за кермом. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкість", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію