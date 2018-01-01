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Штормове попередження: у Луцьку очікують дощ зі снігом

Штормове попередження: у Луцьку очікують дощ зі снігом
Волинян попереджають про погіршення погодніх умов.

Про це інформує прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Так, 24 жовтня за повідомленням Волинського центру з гідрометеорології, у Луцьку очікують дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 17-22 м/с, пориви 25-28 м/с. Температура протягом доби 4-6º тепла.

По області - дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 17-22 м/с, місцями пориви 25-28 м/с. Температура протягом доби 3-8º тепла.

"Просимо водіїв бути уважними та обережними за кермом. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкість", - йдеться у повідомлені.


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Теги: погода, прогноз, Волинь
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Коментарі 1
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ооо прогноз супер завтра в дитини в садочку свято осені а буде певно свято зими бо ж недороб ніяк не може батереї в луцьку включити....
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