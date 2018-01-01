На Волині травмований лебідь сам прийшов до людей за допомогою
Сьогодні, 19:48
У селищі Любешів поранений птах сам шукав у людей допомоги: господарі одного з приватних будинків знайшли його на своєму подвір’ї.
Про це пише газета Нове життя.
«Ми не знали, куди звертатися, як діяти в такій ситуації, тож найперше зателефонували ветлікарю Петру Корху», - розповіла жінка, яка знайшла птаха
Ветеринар оглянув птаха, і зробив висновок, що крила і лапки в нього цілі, але на голові та шиї – сліди запеченої крові. Тож можна припустити, що лебідь травмований, от тільки зовні виявити причину не вдалося. Одна з версій – його швидше за все підстрелили, постраждав кишківник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише газета Нове життя.
«Ми не знали, куди звертатися, як діяти в такій ситуації, тож найперше зателефонували ветлікарю Петру Корху», - розповіла жінка, яка знайшла птаха
Ветеринар оглянув птаха, і зробив висновок, що крила і лапки в нього цілі, але на голові та шиї – сліди запеченої крові. Тож можна припустити, що лебідь травмований, от тільки зовні виявити причину не вдалося. Одна з версій – його швидше за все підстрелили, постраждав кишківник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У масштабній аварії постраждав чоловік Ані Лорак. ФОТО
Сьогодні, 20:13
На Волині травмований лебідь сам прийшов до людей за допомогою
Сьогодні, 19:48
У районі на Волині розпочали опалювальний сезон. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 19:34