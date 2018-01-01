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На Волині травмований лебідь сам прийшов до людей за допомогою

На Волині травмований лебідь сам прийшов до людей за допомогою
У селищі Любешів поранений птах сам шукав у людей допомоги: господарі одного з приватних будинків знайшли його на своєму подвір’ї.

Про це пише газета Нове життя.

«Ми не знали, куди звертатися, як діяти в такій ситуації, тож найперше зателефонували ветлікарю Петру Корху», - розповіла жінка, яка знайшла птаха

Ветеринар оглянув птаха, і зробив висновок, що крила і лапки в нього цілі, але на голові та шиї – сліди запеченої крові. Тож можна припустити, що лебідь травмований, от тільки зовні виявити причину не вдалося. Одна з версій – його швидше за все підстрелили, постраждав кишківник.
На Волині травмований лебідь сам прийшов до людей за допомогою

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Теги: лебідь, травмований, Любешів
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