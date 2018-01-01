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За день у Луцьку – сім аварій. ФОТО

За день у Луцьку – сім аварій. ФОТО
Упродовж сьогодні, 23 жовтня, працівники патрульної поліції зафіксували в Луцьку 7 ДТП, одна з яких – із постраждалими.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

Сім автопригод спричинили лучани сьогодні в обласному центрі. У шести випадках обійшлось без потерпілих, тож ці дорожньо-транспортні пригоди оформляли патрульні поліцейські.

ДТП відбулись у різних мікрорайонах: вулиці Ковельська, Дубнівська, Зв’язківців, проспекти Відродження, Волі та інші.

«Недотримання безпечного інтервалу, неуважність водіїв, а також несприятливі погодні умови сприяють тому, що в осінній період збільшується кількість автопригод», - повідомив інспектор патрульної поліції Андрій.

Патрульні належним чином склали схеми всіх ДТП та оформили необхідні протоколи на винуватців, які направлять в суд.


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Теги: ДТП, Луцьк
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