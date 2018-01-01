За день у Луцьку – сім аварій. ФОТО
Сьогодні, 21:09
Упродовж сьогодні, 23 жовтня, працівники патрульної поліції зафіксували в Луцьку 7 ДТП, одна з яких – із постраждалими.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Сім автопригод спричинили лучани сьогодні в обласному центрі. У шести випадках обійшлось без потерпілих, тож ці дорожньо-транспортні пригоди оформляли патрульні поліцейські.
ДТП відбулись у різних мікрорайонах: вулиці Ковельська, Дубнівська, Зв’язківців, проспекти Відродження, Волі та інші.
«Недотримання безпечного інтервалу, неуважність водіїв, а також несприятливі погодні умови сприяють тому, що в осінній період збільшується кількість автопригод», - повідомив інспектор патрульної поліції Андрій.
Патрульні належним чином склали схеми всіх ДТП та оформили необхідні протоколи на винуватців, які направлять в суд.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Сім автопригод спричинили лучани сьогодні в обласному центрі. У шести випадках обійшлось без потерпілих, тож ці дорожньо-транспортні пригоди оформляли патрульні поліцейські.
ДТП відбулись у різних мікрорайонах: вулиці Ковельська, Дубнівська, Зв’язківців, проспекти Відродження, Волі та інші.
«Недотримання безпечного інтервалу, неуважність водіїв, а також несприятливі погодні умови сприяють тому, що в осінній період збільшується кількість автопригод», - повідомив інспектор патрульної поліції Андрій.
Патрульні належним чином склали схеми всіх ДТП та оформили необхідні протоколи на винуватців, які направлять в суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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