За день у Луцьку – сім аварій. ФОТО

Упродовж сьогодні, 23 жовтня, працівники патрульної поліції зафіксували в Луцьку 7 ДТП, одна з яких – із постраждалими.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.Сім автопригод спричинили лучани сьогодні в обласному центрі. У шести випадках обійшлось без потерпілих, тож ці дорожньо-транспортні пригоди оформляли патрульні поліцейські.ДТП відбулись у різних мікрорайонах: вулиці Ковельська, Дубнівська, Зв’язківців, проспекти Відродження, Волі та інші.«Недотримання безпечного інтервалу, неуважність водіїв, а також несприятливі погодні умови сприяють тому, що в осінній період збільшується кількість автопригод», - повідомив інспектор патрульної поліціїПатрульні належним чином склали схеми всіх ДТП та оформили необхідні протоколи на винуватців, які направлять в суд.