Показали фото сенсаційної знахідки у Луцьку 100 років тому
Сьогодні, 21:56
Історик і краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала світлину сенсаційної знахідки, яку відкрили в Луцьку археологи у 1925 році.
Про це вона Яцечко-Блаженко написала у соціальній мережі Facebook.
«В 1925 році, в Луцьку при будівництві Польського Банку археологами була випадково відкрита сенсаційна знахідка, мурований склеп, де були поховані людина і кінь. Поховання датували 17 століттям, проте є версії, що поховання набагато ранішого часу. Ось вам фото з розкопок і те на що натрапили археологи», - йдеться в дописі до фото.
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Про це вона Яцечко-Блаженко написала у соціальній мережі Facebook.
«В 1925 році, в Луцьку при будівництві Польського Банку археологами була випадково відкрита сенсаційна знахідка, мурований склеп, де були поховані людина і кінь. Поховання датували 17 століттям, проте є версії, що поховання набагато ранішого часу. Ось вам фото з розкопок і те на що натрапили археологи», - йдеться в дописі до фото.
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