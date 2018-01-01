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Показали фото сенсаційної знахідки у Луцьку 100 років тому

Показали фото сенсаційної знахідки у Луцьку 100 років тому
Історик і краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала світлину сенсаційної знахідки, яку відкрили в Луцьку археологи у 1925 році.

Про це вона Яцечко-Блаженко написала у соціальній мережі Facebook.

«В 1925 році, в Луцьку при будівництві Польського Банку археологами була випадково відкрита сенсаційна знахідка, мурований склеп, де були поховані людина і кінь. Поховання датували 17 століттям, проте є версії, що поховання набагато ранішого часу. Ось вам фото з розкопок і те на що натрапили археологи», - йдеться в дописі до фото.

Показали фото сенсаційної знахідки у Луцьку 100 років тому

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Теги: історія, Луцьк
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