Тарифи на тепло в Луцьку завищені на 12%

Тарифи на послуги з централізованого теплопостачання в Луцьку завищені на 12,6%.Про це у соціальній мережі Facebook написала голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕП)Органи місцевого самоврядування в окремих регіонах України безпідставно підвищували тарифи на тепло, у деяких містах – на понад 70%. Зокрема тарифи у Луцьку, за даними Кривенко, завищені на 12,6%.«Незважаючи на власні обіцянки знизити тарифи на тепло при стабільних цінах на газ місцева влада протягом 2017-2018 років їх підвищувала», - йдеться в дописі Кривенко.