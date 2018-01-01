Тарифи на тепло в Луцьку завищені на 12%
Сьогодні, 00:14
Тарифи на послуги з централізованого теплопостачання в Луцьку завищені на 12,6%.
Про це у соціальній мережі Facebook написала голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕП) Оксана Кривенко.
Органи місцевого самоврядування в окремих регіонах України безпідставно підвищували тарифи на тепло, у деяких містах – на понад 70%. Зокрема тарифи у Луцьку, за даними Кривенко, завищені на 12,6%.
«Незважаючи на власні обіцянки знизити тарифи на тепло при стабільних цінах на газ місцева влада протягом 2017-2018 років їх підвищувала», - йдеться в дописі Кривенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у соціальній мережі Facebook написала голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕП) Оксана Кривенко.
Органи місцевого самоврядування в окремих регіонах України безпідставно підвищували тарифи на тепло, у деяких містах – на понад 70%. Зокрема тарифи у Луцьку, за даними Кривенко, завищені на 12,6%.
«Незважаючи на власні обіцянки знизити тарифи на тепло при стабільних цінах на газ місцева влада протягом 2017-2018 років їх підвищувала», - йдеться в дописі Кривенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Тарифи на тепло в Луцьку завищені на 12%
Сьогодні, 00:14
24 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Пожежі на волинських торфовищах розслідує поліція. ВІДЕО
23 жовтень, 22:59
Маленький волинянин потребує допомоги на лікування
23 жовтень, 22:12
Показали фото сенсаційної знахідки у Луцьку 100 років тому
23 жовтень, 21:56