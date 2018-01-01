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Тарифи на тепло в Луцьку завищені на 12%

Тарифи на тепло в Луцьку завищені на 12%
Тарифи на послуги з централізованого теплопостачання в Луцьку завищені на 12,6%.

Про це у соціальній мережі Facebook написала голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕП) Оксана Кривенко.

Органи місцевого самоврядування в окремих регіонах України безпідставно підвищували тарифи на тепло, у деяких містах – на понад 70%. Зокрема тарифи у Луцьку, за даними Кривенко, завищені на 12,6%.

«Незважаючи на власні обіцянки знизити тарифи на тепло при стабільних цінах на газ місцева влада протягом 2017-2018 років їх підвищувала», - йдеться в дописі Кривенко.

Тарифи на тепло в Луцьку завищені на 12%

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Теги: опалення, Луцьк
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