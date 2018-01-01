У Луцьку думають над розширенням брищенського полігону

Луцьк веде перемовини щодо можливості будівництва нової лінії сміттєвого полігону у Брищі.Про це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.Депутатзауважив, що ресурс полігону у Брищі вичерпує свій ресурс і поцікавився, чи планують наступного року будувати ще одну чергу.«Наразі ми ведемо перемовини і з Княгининівською громадою, у нас є в оренді ще 3 гектари землі, які ми не використовуємо, а також шукаємо нову земельну ділянку, розіслали листи громадам, аби вони долучилися до фінансування будівництва нової лінії», - відповів директор департаменту ЖКГВін додав, що у Луцьку запрацювала сміттєсортувальна лінія на вулиці Трункіна, яка значно зменшить навантаження на полігон у Брищі.