Луцькі водії платять гроші за парковку «лівим» людям

У Луцьку не можуть розібратися, хто бере гроші за парковку на вулиці Єршова.Про це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.Голова комісіїзауважив, що раніше давали доручення розібратися з парковкою на вулиці Єршова, адже там паркуються у три ряди і на зеленій зоні.Заступник директора КП «АвтоПарксервіс»повідомив, що у підприємства – лише один ряд за кільцем на Єршова. Хто бере гроші за паркування з водіїв за ним – невідомо.Відтак, комісія доручила щочетверга та щонеділі до кінця року муніципалам патрулювати цю територію та притягувати винних до відповідальності.