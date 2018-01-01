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Луцькі водії платять гроші за парковку «лівим» людям

Луцькі водії платять гроші за парковку «лівим» людям
У Луцьку не можуть розібратися, хто бере гроші за парковку на вулиці Єршова.

Про це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.

Голова комісії Андрій Козюра зауважив, що раніше давали доручення розібратися з парковкою на вулиці Єршова, адже там паркуються у три ряди і на зеленій зоні.

Заступник директора КП «АвтоПарксервіс» Анатолій Носалюк повідомив, що у підприємства – лише один ряд за кільцем на Єршова. Хто бере гроші за паркування з водіїв за ним – невідомо.

Відтак, комісія доручила щочетверга та щонеділі до кінця року муніципалам патрулювати цю територію та притягувати винних до відповідальності.

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Теги: парковка, Луцьк, Єршова
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Коментарі 1
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І ніхто навіть не підозрює, хто ж бере.
Зіну спитайте, вона розкаже)
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