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Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО

Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО
У мережі оприлюднили добірку оригінальних фото автівок членів Луцького автомотоклубу.

Світлини у Facebook опублікував на своїй сторінці луцький автогонщик Ярослав Крищук.

Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost майстер спорту з автоспорту лучанин Ярослав Крищук, автомотоклуб заснували ще в 2003 році.

Більшість його учасників були досвідченими спортсменами. Згодом клуб мало не припинив існування.

"Півроку тому ми взялися за цей клуб і стали його "розкручувати", зокрема, у соцмережах. Зараз його учасники активно беруть участь у різноманітних змаганнях", - зауважив Ярослав Крищук.

Загалом до складу Луцького автомотоклубу входять близько 25 учасників, більшість із них - молоді хлопці.

Автор фото - Влад Морозовський.

Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО
Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО
Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО
Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО
Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО
Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО
Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО
Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО
Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО

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Теги: фото, авто
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