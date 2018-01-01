Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО
Сьогодні, 18:17
У мережі оприлюднили добірку оригінальних фото автівок членів Луцького автомотоклубу.
Світлини у Facebook опублікував на своїй сторінці луцький автогонщик Ярослав Крищук.
Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost майстер спорту з автоспорту лучанин Ярослав Крищук, автомотоклуб заснували ще в 2003 році.
Більшість його учасників були досвідченими спортсменами. Згодом клуб мало не припинив існування.
"Півроку тому ми взялися за цей клуб і стали його "розкручувати", зокрема, у соцмережах. Зараз його учасники активно беруть участь у різноманітних змаганнях", - зауважив Ярослав Крищук.
Загалом до складу Луцького автомотоклубу входять близько 25 учасників, більшість із них - молоді хлопці.
Автор фото - Влад Морозовський.
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Світлини у Facebook опублікував на своїй сторінці луцький автогонщик Ярослав Крищук.
Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost майстер спорту з автоспорту лучанин Ярослав Крищук, автомотоклуб заснували ще в 2003 році.
Більшість його учасників були досвідченими спортсменами. Згодом клуб мало не припинив існування.
"Півроку тому ми взялися за цей клуб і стали його "розкручувати", зокрема, у соцмережах. Зараз його учасники активно беруть участь у різноманітних змаганнях", - зауважив Ярослав Крищук.
Загалом до складу Луцького автомотоклубу входять близько 25 учасників, більшість із них - молоді хлопці.
Автор фото - Влад Морозовський.
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