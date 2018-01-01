Для залізних коней Луцького автомотоклубу влаштували фотосесію. ФОТО





Світлини у Facebook опублікував на своїй сторінці луцький автогонщик Ярослав Крищук.



Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost майстер спорту з автоспорту лучанин Ярослав Крищук, автомотоклуб заснували ще в 2003 році.



Більшість його учасників були досвідченими спортсменами. Згодом клуб мало не припинив існування.



"Півроку тому ми взялися за цей клуб і стали його "розкручувати", зокрема,



Загалом до складу Луцького автомотоклубу входять близько 25 учасників, більшість із них - молоді хлопці.



Автор фото - Влад Морозовський.





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