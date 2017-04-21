Зв’язали сім'ю і винесли тисячі доларів: пограбували відомого луцького адвоката





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з джерел у юридичній сфері міста.



Відомо, що у ніч на 25 жовтня зловмисники вдерлися у будинок адвоката і, застосовуючи насилля, заволоділи декількома десятками тисяч доларів та дорогоцінностями.



За інформацією джерела, правоохоронцям адвокат зміг повідомити про скоєний злочин лише вранці, оскільки зловмисники зв'язали його.



Деталі - згодом.

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