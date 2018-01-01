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Відомо, який луцький адвокат став жертвою зухвалого пограбування

Відомо, який луцький адвокат став жертвою зухвалого пограбування
Стало відомо, у будинок якого луцького адвоката вдерлися невідомі та винесли тисячі доларів.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня зловмисники вдерлися у будинок адвоката і, застосовуючи насилля, заволоділи декількома десятками тисяч доларів та дорогоцінностями.

Правоохоронцям адвокат зміг повідомити про скоєний злочин лише вранці, оскільки зловмисники зв'язали його.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що "обчистили" будинок луцького адвоката Сергія Сафулька.

Сергій Сафулько - заслужений юрист України, член Вищої ради юстиції та засновник адвокатської компанії «Конфідент». Юрист став керівником компанії у далекому 1997 році і з цього часу набув репутації одного з найвідоміших правозахисників Волині.

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Теги: пограбування, адвокат, Сергій Сафулько
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