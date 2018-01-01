Жінці в Луцьку врятували життя завдяки дзвінку з Києва. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
До патрульних надвечір сьогодні, 25 жовтня, надійшов виклик від стурбованих громадян із Києва. Люди повідомляли, що їхня родичка у Луцьку має намір скоїти самогубство, про що сповістила їх телефоном.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Патрульні оперативно прибули на проспект Перемоги. Тут вони виявили громадянку, яка проковтнула кілька десятків таблеток. Жінці надали невідкладну медичну допомогу та викликали лікарів.
Працівники швидкої допомоги шпиталізували 50-річну особу до психлікарні. Тут же перебуває на лікуванні і її сестра.
Родичів повідомили, що жінку вдалось врятувати.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Патрульні оперативно прибули на проспект Перемоги. Тут вони виявили громадянку, яка проковтнула кілька десятків таблеток. Жінці надали невідкладну медичну допомогу та викликали лікарів.
Працівники швидкої допомоги шпиталізували 50-річну особу до психлікарні. Тут же перебуває на лікуванні і її сестра.
Родичів повідомили, що жінку вдалось врятувати.
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