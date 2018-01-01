Жінці в Луцьку врятували життя завдяки дзвінку з Києва. ВІДЕО

До патрульних надвечір сьогодні, 25 жовтня, надійшов виклик від стурбованих громадян із Києва. Люди повідомляли, що їхня родичка у Луцьку має намір скоїти самогубство, про що сповістила їх телефоном.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.Патрульні оперативно прибули на проспект Перемоги. Тут вони виявили громадянку, яка проковтнула кілька десятків таблеток. Жінці надали невідкладну медичну допомогу та викликали лікарів.Працівники швидкої допомоги шпиталізували 50-річну особу до психлікарні. Тут же перебуває на лікуванні і її сестра.Родичів повідомили, що жінку вдалось врятувати.