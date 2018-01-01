Через затриманих на Волині самозванців у Нацгвардії заговорили про форму

затримання на Волині бандитів, які перевдягалися у нацгвардійців, почали обговорювати питання закону про використання військової форми.



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На Волині затримали бандитів, які представлялись нацгвардійцями. Одягнуті у однострої з липовими посвідченнями та справжньою зброєю, агресивні молодики нападали на фермерів й забирали гроші.



Їх троє, всі у військовій формі з шевронами Національної гвардії України. Зловмисники планували напад на підприємця в одному із сіл. Селяни кажуть, що нікого підозрілого, тим паче у військовій формі, вони поблизу не бачили. Усі троє на Волинь приїхали з Київщини.



Під час злочинів чоловіки вдягали форму НГУ, хоча ніякого відношення до неї не мають. «Зловмисники спеціалізувалися на здійсненні розбоїв, грабежів та вимаганні грошей в населення в різних регіонах країни, при цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії», - каже прес-секретар УСБУ у Волинській області Іванна Поліщук.



Керівник прес-служби Західного територіального управління Нацгвардії України уважно розглядає фото. Каже, одяг затриманих дещо відрізняється від форми гвардійців, а от шеврони – такі ж.



«Таке буде й надалі продовжуватися, поки в нас не буде закону про військову форму, спецформу», - вважає Олег Тіхов.



Нині купити військову форму та шеврони може будь-хто у спеціалізованому магазині, ринку чи інтернеті. Найчастіше «камуфляж» беруть мисливці, рибалки та звичайні селяни. Під час купівлі жодних документів надавати не треба.



«Навіть громадяни, які є в збройному угрупуванні, можуть купити просто форму», - констатує Тіхов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після, які перевдягалися у нацгвардійців, почали обговорювати питання закону про використання військової форми.Про це повідомляє ТСН На Волині затримали бандитів, які представлялись нацгвардійцями. Одягнуті у однострої з липовими посвідченнями та справжньою зброєю, агресивні молодики нападали на фермерів й забирали гроші.Їх троє, всі у військовій формі з шевронами Національної гвардії України. Зловмисники планували напад на підприємця в одному із сіл. Селяни кажуть, що нікого підозрілого, тим паче у військовій формі, вони поблизу не бачили. Усі троє на Волинь приїхали з Київщини.Під час злочинів чоловіки вдягали форму НГУ, хоча ніякого відношення до неї не мають. «Зловмисники спеціалізувалися на здійсненні розбоїв, грабежів та вимаганні грошей в населення в різних регіонах країни, при цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії», - каже прес-секретар УСБУ у Волинській областіКерівник прес-служби Західного територіального управління Нацгвардії України уважно розглядає фото. Каже, одяг затриманих дещо відрізняється від форми гвардійців, а от шеврони – такі ж.«Таке буде й надалі продовжуватися, поки в нас не буде закону про військову форму, спецформу», - вважаєНині купити військову форму та шеврони може будь-хто у спеціалізованому магазині, ринку чи інтернеті. Найчастіше «камуфляж» беруть мисливці, рибалки та звичайні селяни. Під час купівлі жодних документів надавати не треба.«Навіть громадяни, які є в збройному угрупуванні, можуть купити просто форму», - констатує Тіхов.

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