вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через затриманих на Волині самозванців у Нацгвардії заговорили про форму

Через затриманих на Волині самозванців у Нацгвардії заговорили про форму
Після затримання на Волині бандитів, які перевдягалися у нацгвардійців, почали обговорювати питання закону про використання військової форми.

Про це повідомляє ТСН.

На Волині затримали бандитів, які представлялись нацгвардійцями. Одягнуті у однострої з липовими посвідченнями та справжньою зброєю, агресивні молодики нападали на фермерів й забирали гроші.

Їх троє, всі у військовій формі з шевронами Національної гвардії України. Зловмисники планували напад на підприємця в одному із сіл. Селяни кажуть, що нікого підозрілого, тим паче у військовій формі, вони поблизу не бачили. Усі троє на Волинь приїхали з Київщини.

Під час злочинів чоловіки вдягали форму НГУ, хоча ніякого відношення до неї не мають. «Зловмисники спеціалізувалися на здійсненні розбоїв, грабежів та вимаганні грошей в населення в різних регіонах країни, при цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії», - каже прес-секретар УСБУ у Волинській області Іванна Поліщук.

Керівник прес-служби Західного територіального управління Нацгвардії України уважно розглядає фото. Каже, одяг затриманих дещо відрізняється від форми гвардійців, а от шеврони – такі ж.

«Таке буде й надалі продовжуватися, поки в нас не буде закону про військову форму, спецформу», - вважає Олег Тіхов.

Нині купити військову форму та шеврони може будь-хто у спеціалізованому магазині, ринку чи інтернеті. Найчастіше «камуфляж» беруть мисливці, рибалки та звичайні селяни. Під час купівлі жодних документів надавати не треба.

«Навіть громадяни, які є в збройному угрупуванні, можуть купити просто форму», - констатує Тіхов.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інцидент, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
От їздив на гриби та рибалку в якісному камуфляжу та якісних же берцях (без ЖОДНИХ шевронів, нашивок, та і взагалі, немає куди їх ліпити), і далі буду їздити, ніяким "законом" (так, так, в лапках, бо то вже ні в які ворота не лізе) ніхто не змусить діяти інакше! Мені, як і купі людей тепер що, через трьох ідіотів, які, наголошую, ходили в одягу, що "дещо відрізняється від форми гвардійців", викидати х... зна яку суму на нову одежу? Вдягнув хтось не просто "камуфляж", а почепив шеврони,чи взагалі липове посвідчення має - от тоді будьласка, штрафуйте! Все решта - "кольорова диференціація штанів", і бажання якогось недалекого "позабороняти все"!
Відповісти
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Місія ОБСЄ не побачила російського втручання на Донбасі
Сьогодні, 22:46
Через затриманих на Волині самозванців у Нацгвардії заговорили про форму
Сьогодні, 22:26
Жінці в Луцьку врятували життя завдяки дзвінку з Києва. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
Індекс демократичності: Луцьк – серед гірших
Сьогодні, 21:34
Негода поламала вивіску готелю в центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 21:22
Схожі новини
Вибухали лічильники: газовий інцидент на Волині. ВІДЕО Вибухали лічильники: газовий інцидент на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 07:06
Волинянку, на яку напав бульдог, госпіталізували Волинянку, на яку напав бульдог, госпіталізували
09 жовтень, 21:27
На Волині пес відкусив жінці палець На Волині пес відкусив жінці палець
09 жовтень, 14:40
Перепив горілки: на Волині чоловік викликав поліцію через «банду» у своєму домі Перепив горілки: на Волині чоловік викликав поліцію через «банду» у своєму домі
04 жовтень, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Місія ОБСЄ не побачила російського втручання на Донбасі
Сьогодні, 22:46
 0
Через затриманих на Волині самозванців у Нацгвардії заговорили про форму
Сьогодні, 22:26
 0
Жінці в Луцьку врятували життя завдяки дзвінку з Києва. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
 0
Індекс демократичності: Луцьк – серед гірших
Сьогодні, 21:34
 0
Негода поламала вивіску готелю в центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 21:22
 0
Медіа
відео
1/8