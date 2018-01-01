Через затриманих на Волині самозванців у Нацгвардії заговорили про форму
Сьогодні, 22:26
Після затримання на Волині бандитів, які перевдягалися у нацгвардійців, почали обговорювати питання закону про використання військової форми.
Про це повідомляє ТСН.
На Волині затримали бандитів, які представлялись нацгвардійцями. Одягнуті у однострої з липовими посвідченнями та справжньою зброєю, агресивні молодики нападали на фермерів й забирали гроші.
Їх троє, всі у військовій формі з шевронами Національної гвардії України. Зловмисники планували напад на підприємця в одному із сіл. Селяни кажуть, що нікого підозрілого, тим паче у військовій формі, вони поблизу не бачили. Усі троє на Волинь приїхали з Київщини.
Під час злочинів чоловіки вдягали форму НГУ, хоча ніякого відношення до неї не мають. «Зловмисники спеціалізувалися на здійсненні розбоїв, грабежів та вимаганні грошей в населення в різних регіонах країни, при цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії», - каже прес-секретар УСБУ у Волинській області Іванна Поліщук.
Керівник прес-служби Західного територіального управління Нацгвардії України уважно розглядає фото. Каже, одяг затриманих дещо відрізняється від форми гвардійців, а от шеврони – такі ж.
«Таке буде й надалі продовжуватися, поки в нас не буде закону про військову форму, спецформу», - вважає Олег Тіхов.
Нині купити військову форму та шеврони може будь-хто у спеціалізованому магазині, ринку чи інтернеті. Найчастіше «камуфляж» беруть мисливці, рибалки та звичайні селяни. Під час купівлі жодних документів надавати не треба.
«Навіть громадяни, які є в збройному угрупуванні, можуть купити просто форму», - констатує Тіхов.
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Про це повідомляє ТСН.
На Волині затримали бандитів, які представлялись нацгвардійцями. Одягнуті у однострої з липовими посвідченнями та справжньою зброєю, агресивні молодики нападали на фермерів й забирали гроші.
Їх троє, всі у військовій формі з шевронами Національної гвардії України. Зловмисники планували напад на підприємця в одному із сіл. Селяни кажуть, що нікого підозрілого, тим паче у військовій формі, вони поблизу не бачили. Усі троє на Волинь приїхали з Київщини.
Під час злочинів чоловіки вдягали форму НГУ, хоча ніякого відношення до неї не мають. «Зловмисники спеціалізувалися на здійсненні розбоїв, грабежів та вимаганні грошей в населення в різних регіонах країни, при цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії», - каже прес-секретар УСБУ у Волинській області Іванна Поліщук.
Керівник прес-служби Західного територіального управління Нацгвардії України уважно розглядає фото. Каже, одяг затриманих дещо відрізняється від форми гвардійців, а от шеврони – такі ж.
«Таке буде й надалі продовжуватися, поки в нас не буде закону про військову форму, спецформу», - вважає Олег Тіхов.
Нині купити військову форму та шеврони може будь-хто у спеціалізованому магазині, ринку чи інтернеті. Найчастіше «камуфляж» беруть мисливці, рибалки та звичайні селяни. Під час купівлі жодних документів надавати не треба.
«Навіть громадяни, які є в збройному угрупуванні, можуть купити просто форму», - констатує Тіхов.
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Коментарі 1
От їздив на гриби та рибалку в якісному камуфляжу та якісних же берцях (без ЖОДНИХ шевронів, нашивок, та і взагалі, немає куди їх ліпити), і далі буду їздити, ніяким "законом" (так, так, в лапках, бо то вже ні в які ворота не лізе) ніхто не змусить діяти інакше! Мені, як і купі людей тепер що, через трьох ідіотів, які, наголошую, ходили в одягу, що "дещо відрізняється від форми гвардійців", викидати х... зна яку суму на нову одежу? Вдягнув хтось не просто "камуфляж", а почепив шеврони,чи взагалі липове посвідчення має - от тоді будьласка, штрафуйте! Все решта - "кольорова диференціація штанів", і бажання якогось недалекого "позабороняти все"!
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