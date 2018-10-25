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Місія ОБСЄ не побачила російського втручання на Донбасі

Місія ОБСЄ не побачила російського втручання на Донбасі
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг розповів, що моніторингова місія ОБСЄ не побачила доказів російського втручання на Сході України.

Про це Хуг розповів в інтерв'ю Foreign Policy, пише Українська правда.

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні заявив, що в ОБСЄ бачили людей з розпізнавальними знаками Російської федерації, але, за його словами, «таку форму можна купити будь-де».

На питання, яка позиція ОБСЄ з приводу втручання Росії у події на Сході України Александр Хуг відзначив: «Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання - ред). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають до України по брудних дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону».

За словами Хуга, який цього місяця залишає посаду в СММ ОБСЄ, на одній із ділянок прикордонної території, ОБСЄ вдалось зафіксувати незаконний перетин кордону і опублікувати відповідне відео.

«Ми бачили особливі види зброї, які ми в деталях описали, включно із військовим електронним озброєнням. Ми також говорили із взятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать російській армії та під час ротації беруть участь у військових діях в Україні», - заявляє Хуг.

«Ми бачили також розпізнавальні знаки Німеччини, Іспанії та інших – але також Росії», - відзначає Хуг.

Нагадаємо, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг 31 жовтня йде зі своєї посади.


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Теги: війна з Росією, АТО
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