З луцького двору викрали дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 17:00
З двору на вулиці Липинського протягом двох днів викрали два автомобілі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Так, ввечері 25 жовтня з парковки на вулиці Липинського, 4 вкрали автомобіль Volkswagen Passat, а за день до того – BMW.
Відомо також, що шахраї вже намагалися «розвести» на гроші тих, хто поширював у мережі інформацію про викрадення одного з транспортних засобів, вимагаючи 60 тисяч гривень нібито за повернення автомобіля Volkswagen Passat.
Тож усіх, кому відома будь-яка інформація про викрадення згаданих авто, просять звернутися в поліцію.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Так, ввечері 25 жовтня з парковки на вулиці Липинського, 4 вкрали автомобіль Volkswagen Passat, а за день до того – BMW.
Відомо також, що шахраї вже намагалися «розвести» на гроші тих, хто поширював у мережі інформацію про викрадення одного з транспортних засобів, вимагаючи 60 тисяч гривень нібито за повернення автомобіля Volkswagen Passat.
Тож усіх, кому відома будь-яка інформація про викрадення згаданих авто, просять звернутися в поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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