З луцького двору викрали дві автівки. ФОТО

З двору на вулиці Липинського протягом двох днів викрали два автомобілі.Про цестало відомо з власних джерел.Так, ввечері 25 жовтня з парковки на вулиці Липинського, 4 вкрали автомобіль Volkswagen Passat, а за день до того – BMW.Відомо також, що шахраї вже намагалися «розвести» на гроші тих, хто поширював у мережі інформацію про викрадення одного з транспортних засобів, вимагаючи 60 тисяч гривень нібито за повернення автомобіля Volkswagen Passat.Тож усіх, кому відома будь-яка інформація про викрадення згаданих авто, просять звернутися в поліцію.