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З луцького двору викрали дві автівки. ФОТО

З луцького двору викрали дві автівки. ФОТО
З двору на вулиці Липинського протягом двох днів викрали два автомобілі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Так, ввечері 25 жовтня з парковки на вулиці Липинського, 4 вкрали автомобіль Volkswagen Passat, а за день до того – BMW.

Відомо також, що шахраї вже намагалися «розвести» на гроші тих, хто поширював у мережі інформацію про викрадення одного з транспортних засобів, вимагаючи 60 тисяч гривень нібито за повернення автомобіля Volkswagen Passat.

Тож усіх, кому відома будь-яка інформація про викрадення згаданих авто, просять звернутися в поліцію.

З луцького двору викрали дві автівки. ФОТО
З луцького двору викрали дві автівки. ФОТО
З луцького двору викрали дві автівки. ФОТО

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Теги: викрадення, Липинського, Луцьк
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