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У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО

У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У луцькому розважальному центрі «Промінь» розпочався фестиваль анімації «Задзеркалля».

Стартувало дійство у п’ятницю, 26 жовтня, і триватиме впродовж трьох днів – до 28 жовтня.

Організатор фестивалю «Задзеркалля» та керівник анімаційної студії «Imago» Леонід Тивонюк розповів, що дійство відбувається в Луцьку вже втретє.

«Фестиваль – щорічний. Ми дуже тішимося, що у Луцьку з’являється все більше і більше людей, які цікавляться анімацією. Цього року на «Задзеркалля» приїхали гості з Києва, Рівного, Львова. Географія щороку збільшується, як і потужність спікерів», - відзначив він.
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО

На четвертому поверсі РЦ «Промінь» впродовж «Задзеркалля» показуватимуть програму від фестивалю-партнера «Linoleum».

Не забули організатори і про наймолодших поціновувачів анімаційного фестивалю. У «Смугастому носорозі», що на другому поверсі розважального центру, для дітей проводитимуть майстер-класи зі створення анімації. Однак попередньо треба зареєструватися.
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО

Відкрив «Задзеркалля» фахівець у сфері інтелектуальної власності, патентний повірений, судовий експерт Андрій Атаманчук із лекцією «Правомірність використання творів інших осіб та охорони авторських прав на твори».
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО

Зокрема, експерт розповів про те, що таке авторське право, на які об'єкти воно поширюється, які права та можливості є в авторів та як можна на них заробляти.

Не оминув Андрій Атаманчук й актуальне для сучасної молоді питання соцмереж.
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО

«Якщо те, що ми пишемо у соцмережах, має певну оригінальність, якщо це не є простим повідомленням новин, то це може бути об’єктом авторського права. Якщо говорити про фотографії, то це у першу чергу об’єкт авторського права. Використовувати фото інших осіб без їх дозволу не можна. Треба в першу чергу питати автора про можливість використання світлин, а також людину, яка на них зображена», - наголосив він.
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО

У суботу, 27 жовтня, фестиваль відкриється об 11:00 у кінотеатрі «Multiplex». Тут відбудеться перегляд українського анімаційного мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». Також у цей день на відвідувачів фестивалю чекають лекції, створення кадрової анімації, показ міжнародної програми конкурсної анімації «Linoleum», розкриття секретів роботи зі stop-motion арматурою.
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО

28 жовтня «Задзеркалля» також розпочнеться об 11:00. У кінотеатрі «Multiplex» покажуть третю частину програми конкурсної анімації «Linoleum». Упродовж дня можна буде послухати лекції Юрка Журавля, Ярослава Войцешека, Сергія Єгорова, а для дітей Маргарита Тебешевська підготувала програму «Анімація паперових персонажів у поєднанні з реальним світом».

Із детальною програмою фестивалю можна ознайомитися на сайті «Задзеркалля».
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО


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Теги: фестиваль, Задзеркалля
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