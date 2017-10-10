У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО





Стартувало дійство у п’ятницю, 26 жовтня, і триватиме впродовж трьох днів – до 28 жовтня.



Організатор фестивалю «Задзеркалля» та керівник анімаційної студії «Imago» Леонід Тивонюк розповів, що дійство відбувається в Луцьку вже втретє.



«Фестиваль – щорічний. Ми дуже тішимося, що у Луцьку з’являється все більше і більше людей, які цікавляться анімацією. Цього року на «Задзеркалля» приїхали гості з Києва, Рівного, Львова. Географія щороку збільшується, як і потужність спікерів», - відзначив він.



На четвертому поверсі РЦ «Промінь» впродовж «Задзеркалля» показуватимуть програму від фестивалю-партнера «Linoleum».



Не забули організатори і про наймолодших поціновувачів анімаційного фестивалю. У «Смугастому носорозі», що на другому поверсі розважального центру, для дітей проводитимуть майстер-класи зі створення анімації. Однак попередньо треба зареєструватися.



Відкрив «Задзеркалля» фахівець у сфері інтелектуальної власності, патентний повірений, судовий експерт Андрій Атаманчук із лекцією «Правомірність використання творів інших осіб та охорони авторських прав на твори».



Зокрема, експерт розповів про те, що таке авторське право, на які об'єкти воно поширюється, які права та можливості є в авторів та як можна на них заробляти.



Не оминув Андрій Атаманчук й актуальне для сучасної молоді питання соцмереж.



«Якщо те, що ми пишемо у соцмережах, має певну оригінальність, якщо це не є простим повідомленням новин, то це може бути об’єктом авторського права. Якщо говорити про фотографії, то це у першу чергу об’єкт авторського права. Використовувати фото інших осіб без їх дозволу не можна. Треба в першу чергу питати автора про можливість використання світлин, а також людину, яка на них зображена», - наголосив він.



У суботу, 27 жовтня, фестиваль відкриється об 11:00 у кінотеатрі «Multiplex». Тут відбудеться перегляд українського анімаційного мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». Також у цей день на відвідувачів фестивалю чекають лекції, створення кадрової анімації, показ міжнародної програми конкурсної анімації «Linoleum», розкриття секретів роботи зі stop-motion арматурою.



28 жовтня «Задзеркалля» також розпочнеться об 11:00. У кінотеатрі «Multiplex» покажуть третю частину програми конкурсної анімації «Linoleum». Упродовж дня можна буде послухати лекції Юрка Журавля, Ярослава Войцешека, Сергія Єгорова, а для дітей Маргарита Тебешевська підготувала програму «Анімація паперових персонажів у поєднанні з реальним світом».



Із детальною програмою фестивалю можна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому розважальному центрі «Промінь» розпочався фестиваль анімації «Задзеркалля».Стартувало дійство у п’ятницю, 26 жовтня, і триватиме впродовж трьох днів – до 28 жовтня.Організатор фестивалю «Задзеркалля» та керівник анімаційної студії «Imago»розповів, що дійство відбувається в Луцьку вже втретє.«Фестиваль – щорічний. Ми дуже тішимося, що у Луцьку з’являється все більше і більше людей, які цікавляться анімацією. Цього року на «Задзеркалля» приїхали гості з Києва, Рівного, Львова. Географія щороку збільшується, як і потужність спікерів», - відзначив він.На четвертому поверсі РЦ «Промінь» впродовж «Задзеркалля» показуватимуть програму від фестивалю-партнера «Linoleum».Не забули організатори і про наймолодших поціновувачів анімаційного фестивалю. У «Смугастому носорозі», що на другому поверсі розважального центру, для дітей проводитимуть майстер-класи зі створення анімації. Однак попередньо треба зареєструватися.Відкрив «Задзеркалля» фахівець у сфері інтелектуальної власності, патентний повірений, судовий експертіз лекцією «Правомірність використання творів інших осіб та охорони авторських прав на твори».Зокрема, експерт розповів про те, що таке авторське право, на які об'єкти воно поширюється, які права та можливості є в авторів та як можна на них заробляти.Не оминув Андрій Атаманчук й актуальне для сучасної молоді питання соцмереж.«Якщо те, що ми пишемо у соцмережах, має певну оригінальність, якщо це не є простим повідомленням новин, то це може бути об’єктом авторського права. Якщо говорити про фотографії, то це у першу чергу об’єкт авторського права. Використовувати фото інших осіб без їх дозволу не можна. Треба в першу чергу питати автора про можливість використання світлин, а також людину, яка на них зображена», - наголосив він.У суботу, 27 жовтня, фестиваль відкриється об 11:00 у кінотеатрі «Multiplex». Тут відбудеться перегляд українського анімаційного мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». Також у цей день на відвідувачів фестивалю чекають лекції, створення кадрової анімації, показ міжнародної програми конкурсної анімації «Linoleum», розкриття секретів роботи зі stop-motion арматурою.28 жовтня «Задзеркалля» також розпочнеться об 11:00. У кінотеатрі «Multiplex» покажуть третю частину програми конкурсної анімації «Linoleum». Упродовж дня можна буде послухати лекції, а для дітейпідготувала програму «Анімація паперових персонажів у поєднанні з реальним світом».Із детальною програмою фестивалю можна ознайомитися на сайті «Задзеркалля»

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