На Хеловін на Волині може бути рекордна спека, - синоптики





Про це йдеться в сюжеті 12 каналу, - передає



Тоді стовпчик термометра піднявся до позначки 21 градус.



«Останні дні місяця будуть ще теплішими. Стовпчики термометрів фіксуватимуть 18-20 градусів тепла, тобто денна температура наблизиться до рекордних показників», – коментує ситуацію працівниця Волинського гідрометеоцентру Леся Пасічник.



Загалом потепління очікується з неділі, коли відійде холодний фронт. Вщухнуть і сильні вітри. Трохи дощитиме ще в суботу і неділю.



«Найнижчу температуру для кінця жовтня – сім градусів тепла – фіксували 1947-го, 49-го і 88-го років. Найтепліше – 21-22 градуси було двотисячного і 2013-го», – розповідає Леся Пасічник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 31 може бути найтеплішим за останні сто років. Попередній рекорд зафіксували 2000 року.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу, - передає Волинь24 Тоді стовпчик термометра піднявся до позначки 21 градус.«Останні дні місяця. Стовпчики термометрів фіксуватимуть 18-20 градусів тепла, тобто денна температура наблизиться до рекордних показників», – коментує ситуацію працівниця Волинського гідрометеоцентруЗагалом потепління очікується з неділі, коли відійде холодний фронт. Вщухнуть і сильні вітри. Трохи дощитиме ще в суботу і неділю.«Найнижчу температуру для кінця жовтня – сім градусів тепла – фіксували 1947-го, 49-го і 88-го років. Найтепліше – 21-22 градуси було двотисячного і 2013-го», – розповідає Леся Пасічник.

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