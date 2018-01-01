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На Хеловін на Волині може бути рекордна спека, - синоптики

На Хеловін на Волині може бути рекордна спека, - синоптики
На Волині 31 може бути найтеплішим за останні сто років. Попередній рекорд зафіксували 2000 року.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу, - передає Волинь24.

Тоді стовпчик термометра піднявся до позначки 21 градус.

«Останні дні місяця будуть ще теплішими. Стовпчики термометрів фіксуватимуть 18-20 градусів тепла, тобто денна температура наблизиться до рекордних показників», – коментує ситуацію працівниця Волинського гідрометеоцентру Леся Пасічник.

Загалом потепління очікується з неділі, коли відійде холодний фронт. Вщухнуть і сильні вітри. Трохи дощитиме ще в суботу і неділю.

«Найнижчу температуру для кінця жовтня – сім градусів тепла – фіксували 1947-го, 49-го і 88-го років. Найтепліше – 21-22 градуси було двотисячного і 2013-го», – розповідає Леся Пасічник.


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Теги: погода, Волинь
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