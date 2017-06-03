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У Луцьку спіймали правоохоронця з повним авто контрафакту. ФОТО

У Луцьку спіймали правоохоронця з повним авто контрафакту. ФОТО
У Луцьку патрульні поліцейські затримали правоохоронця з тисячами безакцизних цигарок.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.

Командирський екіпаж патрульних 26 жовтня отримав повідомлення, що містом рухається Mercedes Sprinter, в якого номерні знаки можуть не відповідати цьому транспортному засобу.

Командир та інспектори передали орієнтування іншим екіпажам, розшукали та зупинили авто.

Водій відмовився показати документи на законну вимогу правоохоронців чи відчинити багажник. Ба навіть поводився агресивно і намагався втекти.

Тож патрульні затримали його, одягнувши кайданки.

Поліція встановила, що той перевозив більше ста ящиків сигарет, орієнтовно, 26 тисяч пачок, звісно, безакцизних.

Також інспектори встановили, що затриманий – правоохоронець.

Тож сюди негайно викликали представників внутрішньої безпеки та слідчо-оперативну групу і забезпечили охорону місця події до їх прибуття.

У Луцьку спіймали правоохоронця з повним авто контрафакту. ФОТО
У Луцьку спіймали правоохоронця з повним авто контрафакту. ФОТО

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Теги: контрафакт, Луцьк
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Коментарі 1
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Який плять жах...
А я сиджу цигарки черкаю...
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