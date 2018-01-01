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«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО

«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО
На навчаннях 93 бригади «Холодний Яр» в якості мішені використали автомобіль Луцького автомобільного заводу – легендарну «Волинянку».

Фото навчань оприлюднила прес-служба 93 бригади, - передає Перший.

«На цих світлинах ви можете побачити карколомний трилер «Перерваний політ». Подорож в «русскій мір» так і не відбулася. «Скрєпи» були підірвані, та розпалися на друзки за допомогою ручних кумулятивних гранат. «Руская вєсна» для пасажирів «Волинянки» скінчилася, так і не почавшись» - пишуть у повідомленні прес-служби.

«Те ж саме відбудеться з кожним окупантом, який стане на шляху протитанкістів 93 бригади Холодний Яр» - попереджають там.

«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО
«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО
«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО
«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО
«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО
«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО
«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО
«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО
«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО
«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО

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Теги: армія, навчання
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