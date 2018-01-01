«Волинянка» стала мішенню для гранат. ФОТО





Фото навчань оприлюднила прес-служба 93 бригади, - передає



«На цих світлинах ви можете побачити карколомний трилер «Перерваний політ». Подорож в «русскій мір» так і не відбулася. «Скрєпи» були підірвані, та розпалися на друзки за допомогою ручних кумулятивних гранат. «Руская вєсна» для пасажирів «Волинянки» скінчилася, так і не почавшись» - пишуть у повідомленні прес-служби.



«Те ж саме відбудеться з кожним окупантом, який стане на шляху протитанкістів 93 бригади Холодний Яр» - попереджають там.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На навчаннях 93 бригади «Холодний Яр» в якості мішені використали автомобіль Луцького автомобільного заводу – легендарну «Волинянку».Фото навчань оприлюднила прес-служба 93 бригади, - передає Перший «На цих світлинах ви можете побачити карколомний трилер «Перерваний політ». Подорож в «русскій мір» так і не відбулася. «Скрєпи» були підірвані, та розпалися на друзки за допомогою ручних кумулятивних гранат. «Руская вєсна» для пасажирів «Волинянки» скінчилася, так і не почавшись» - пишуть у повідомленні прес-служби.«Те ж саме відбудеться з кожним окупантом, який стане на шляху протитанкістів 93 бригади Холодний Яр» - попереджають там.

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