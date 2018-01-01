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Небайдужі люди висадили на Волині понад гектар лісу

Небайдужі люди висадили на Волині понад гектар лісу
У Ново-Зборишівському лісництві ДП «Горохівське ЛМГ» висадили понад гектар лісу.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

На осінню акцію зібралися більше 4 десятків людей – лісівники, працівники Горохівської райдержадміністрації та Будинку культури, небайдужі мешканці району. Спільними зусиллями висаджували соснові та дубові сіянці, також – жолуді дуба звичайного.

«Садити ліс – завдання не лише для лісівників, чи для нас, держслужбовців, а й для всіх жителів району. Не скористатися нагодою та можливістю взяти безпосередню участь в осінній акції ми просто не мали морального права, тому і вклали свою скромну власну частку в суспільну справу», – наголосила голова райдержадміністрації Юлія Гринчук.

Традиційно директор підприємства Володимир Супрун провів короткий інструктаж і показав, як працювати та правильно садити сіянці дуба.

Окремо варто зазначити про посадку дубів із жолудя. Такий метод є досить поширеним для волинських лісівників. Наприклад, у цьому ж лісницві є ділянка ¬ майже 20 га, створена 10 років тому.

Жолуді там дали гарні сходи, високою була і приживлюваність. Зараз на тій ділянці ростуть дуби, висота яких уже понад 3 м. Завдяки вчасно та якісно проведеним доглядам, дерева дають гарний приріст.


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Теги: ліс, Волинь
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