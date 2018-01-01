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Проїзд у маршрутках за 7 гривень: відповідь луцької мерії

Проїзд у маршрутках за 7 гривень: відповідь луцької мерії
Луцька міська рада відповіла на петицію місцевих мешканців проти підвищення вартості проїзду в маршрутках до семи гривень.

Про це повідомляє Конкурент.

У мерії зазначили, що до них звернулися декілька підприємств, що здійснюють надання послуг з перевезення пасажирів автобусами, з вимогою підвищення вартості проїзду. Основною причиною звернень є ріст витрат на надання таких послуг, передусім через ріст цін на паливно-мастильні матеріали.

Підприємства-перевізники повинні здійснити і надати розрахунки тарифу на послуги з перевезення пасажирів автобусами, що працюють на міських автобусних маршрутах відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту.

Методики, витрати плануються перевізником з урахуванням економічно обґрунтованих фактичних витрат за попередній рік, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, галузевих норм використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, ставок податків і зборів тощо.

Проект рішення виконавчого комітету, яким встановлюється вартість проїзду в місті, є регуляторним актом та має пройти процедуру ухвалення, передбачену законом. Задля початку регуляторної процедури перегляду тарифу на послугу з перевезення пасажирів автобусами на міських маршрутах підготовлено доповнення до рішення виконавчого комітету міської ради, в якому на IV квартал 2018 року передбачено підготовку регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах загального користування».


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Теги: маршрутка, Луцьк
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