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Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО

Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО
У селі Ситне Рівненської області житель Волині, керуючи вантажівкою ТАТА, збив велосипедиста, який рухався проїжджою частиною.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.

Зазначають, що смертельна аварія трапилася близько восьмої години вечора 26 жовтня на автодорозі Київ-Чоп у селі Ситне Радивилівського району.

Поліцейські встановили, що 57-річний житель Волині, керуючи вантажівкою «ТАТА», рухаючись у напрямку Рівного, допустив наїзд на 43-річного велосипедиста, який рухався проїзною частиною дороги. Від отриманих травм водій велосипеда, 43-річний житель села Ситне, загинув на місці.

За результатами освідування водій вантажівки був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України.
Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО
Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Рівненщина, смерть, волинянин
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