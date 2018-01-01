Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО

У селі Ситне Рівненської області житель Волині, керуючи вантажівкою ТАТА, збив велосипедиста, який рухався проїжджою частиною.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.Зазначають, що смертельна аварія трапилася близько восьмої години вечора 26 жовтня на автодорозі Київ-Чоп у селі Ситне Радивилівського району.Поліцейські встановили, що 57-річний житель Волині, керуючи вантажівкою «ТАТА», рухаючись у напрямку Рівного, допустив наїзд на 43-річного велосипедиста, який рухався проїзною частиною дороги. Від отриманих травм водій велосипеда, 43-річний житель села Ситне, загинув на місці.За результатами освідування водій вантажівки був тверезий.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України.