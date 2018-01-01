Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 12:26
У селі Ситне Рівненської області житель Волині, керуючи вантажівкою ТАТА, збив велосипедиста, який рухався проїжджою частиною.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.
Зазначають, що смертельна аварія трапилася близько восьмої години вечора 26 жовтня на автодорозі Київ-Чоп у селі Ситне Радивилівського району.
Поліцейські встановили, що 57-річний житель Волині, керуючи вантажівкою «ТАТА», рухаючись у напрямку Рівного, допустив наїзд на 43-річного велосипедиста, який рухався проїзною частиною дороги. Від отриманих травм водій велосипеда, 43-річний житель села Ситне, загинув на місці.
За результатами освідування водій вантажівки був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.
Зазначають, що смертельна аварія трапилася близько восьмої години вечора 26 жовтня на автодорозі Київ-Чоп у селі Ситне Радивилівського району.
Поліцейські встановили, що 57-річний житель Волині, керуючи вантажівкою «ТАТА», рухаючись у напрямку Рівного, допустив наїзд на 43-річного велосипедиста, який рухався проїзною частиною дороги. Від отриманих травм водій велосипеда, 43-річний житель села Ситне, загинув на місці.
За результатами освідування водій вантажівки був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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