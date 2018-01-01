Сім кіл пекла, аби могти жити: батьки особливої дівчинки з Волині благають про допомогу
Сьогодні, 19:21
Для хворої 8-річної Вікторії Павлік із села Скобелка Горохівського району необхідно зібрати 50 тисяч гривень на реабілітацію в Трускавці. Утім, процес збору коштів відбувається дуже повільно, а стан дитини постійно гіршає.
Про це редакції Інформаційного агентства ВолиньPost написала мати дівчинки, Леся Павлік.
У дівчинки – величезна кількість страшних діагнозів, кожен з яких звучить як вирок для згорьованих батьків. У Вікторії – дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія, когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.
Усі ці страшні слова приносять неабиякі страждання дитині, яка, як і інші діти, хоче бігати, гратися та насолоджуватися життям. Але наразі дівчинка не ходить, у неї трапляються епілептичні напади. Судоми почастішали.
Поки що небайдужі люди назбирали їй трохи більше, аніж 15 тисяч гривень.
«Інші назбирують мільйони, а ми сільські люди, і ніяк не можемо... А Вікусі також потрібні ті мільйони», – пише мама дівчинки.
«Складається таке враження, що люди тільки переглядають наші прохання, як кіно. Серце зжимається...», – йдеться у листі до редакції.
«Віримо і надіємось, що люди нам допоможуть», – резюмує Леся Павлік.
Реквізити для допомоги: 5168 7427 1002 1423 Павлік Леся Олексіївна (мама).
Номер телефону: 097 873 1663
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Про це редакції Інформаційного агентства ВолиньPost написала мати дівчинки, Леся Павлік.
У дівчинки – величезна кількість страшних діагнозів, кожен з яких звучить як вирок для згорьованих батьків. У Вікторії – дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія, когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.
Усі ці страшні слова приносять неабиякі страждання дитині, яка, як і інші діти, хоче бігати, гратися та насолоджуватися життям. Але наразі дівчинка не ходить, у неї трапляються епілептичні напади. Судоми почастішали.
Поки що небайдужі люди назбирали їй трохи більше, аніж 15 тисяч гривень.
«Інші назбирують мільйони, а ми сільські люди, і ніяк не можемо... А Вікусі також потрібні ті мільйони», – пише мама дівчинки.
«Складається таке враження, що люди тільки переглядають наші прохання, як кіно. Серце зжимається...», – йдеться у листі до редакції.
«Віримо і надіємось, що люди нам допоможуть», – резюмує Леся Павлік.
Реквізити для допомоги: 5168 7427 1002 1423 Павлік Леся Олексіївна (мама).
Номер телефону: 097 873 1663
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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