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Сім кіл пекла, аби могти жити: батьки особливої дівчинки з Волині благають про допомогу

Сім кіл пекла, аби могти жити: батьки особливої дівчинки з Волині благають про допомогу
Для хворої 8-річної Вікторії Павлік із села Скобелка Горохівського району необхідно зібрати 50 тисяч гривень на реабілітацію в Трускавці. Утім, процес збору коштів відбувається дуже повільно, а стан дитини постійно гіршає.

Про це редакції Інформаційного агентства ВолиньPost написала мати дівчинки, Леся Павлік.

У дівчинки – величезна кількість страшних діагнозів, кожен з яких звучить як вирок для згорьованих батьків. У Вікторії – дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія, когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.

Усі ці страшні слова приносять неабиякі страждання дитині, яка, як і інші діти, хоче бігати, гратися та насолоджуватися життям. Але наразі дівчинка не ходить, у неї трапляються епілептичні напади. Судоми почастішали.

Поки що небайдужі люди назбирали їй трохи більше, аніж 15 тисяч гривень.

«Інші назбирують мільйони, а ми сільські люди, і ніяк не можемо... А Вікусі також потрібні ті мільйони», – пише мама дівчинки.

«Складається таке враження, що люди тільки переглядають наші прохання, як кіно. Серце зжимається...», – йдеться у листі до редакції.

«Віримо і надіємось, що люди нам допоможуть», – резюмує Леся Павлік.

Реквізити для допомоги: 5168 7427 1002 1423 Павлік Леся Олексіївна (мама).

Номер телефону: 097 873 1663

Сім кіл пекла, аби могти жити: батьки особливої дівчинки з Волині благають про допомогу
Сім кіл пекла, аби могти жити: батьки особливої дівчинки з Волині благають про допомогу



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Теги: Вікторія Павлік, лікування, збір коштів, реабілітація, ДЦП, Волинь
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