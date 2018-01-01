Сім кіл пекла, аби могти жити: батьки особливої дівчинки з Волині благають про допомогу

Для хворої 8-річноїіз села Скобелка Горохівського району необхідно зібрати 50 тисяч гривень на реабілітацію в Трускавці. Утім, процес збору коштів відбувається дуже повільно, а стан дитини постійно гіршає.Про це редакціїнаписала мати дівчинки,У дівчинки – величезна кількість страшних діагнозів, кожен з яких звучить як вирок для згорьованих батьків. У Вікторії – дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія, когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.Усі ці страшні слова приносять неабиякі страждання дитині, яка, як і інші діти, хоче бігати, гратися та насолоджуватися життям. Але наразі дівчинка не ходить, у неї трапляються епілептичні напади. Судоми почастішали.Поки що небайдужі люди назбирали їй трохи більше, аніж 15 тисяч гривень.«Інші назбирують мільйони, а ми сільські люди, і ніяк не можемо... А Вікусі також потрібні ті мільйони», – пише мама дівчинки.«Складається таке враження, що люди тільки переглядають наші прохання, як кіно. Серце зжимається...», – йдеться у листі до редакції.«Віримо і надіємось, що люди нам допоможуть», – резюмує Леся Павлік.