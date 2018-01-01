У Луцьку легковик влетів у позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 18:02
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зіткнулися автомобіль невідомої марки сірого кольору та Range Rover білого кольору.
Сіра автівка зазнала значних пошкоджень. Очевидці стверджують, що Range Rover майже не пошкоджений.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зіткнулися автомобіль невідомої марки сірого кольору та Range Rover білого кольору.
Сіра автівка зазнала значних пошкоджень. Очевидці стверджують, що Range Rover майже не пошкоджений.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку легковик влетів у позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 18:02
Мікроавтобус врізався у вантажівку: загинуло двоє осіб. ФОТО
Сьогодні, 16:54
На Волині колишній атовець вбив жінку. ФОТО
Сьогодні, 16:40