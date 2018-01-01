У Луцьку легковик влетів у позашляховик. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зіткнулися автомобіль невідомої марки сірого кольору та Range Rover білого кольору.



Сіра автівка зазнала значних пошкоджень. Очевидці стверджують, що Range Rover майже не пошкоджений.



На місці працює патрульна поліція.



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