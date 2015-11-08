Волинянин пройшов на шоу «X-фактор»

21-річний волиняниніз села Доманове Ратнівського району вразив вокальним талантом журі шоу "Х-фактор" - почувши чотири "так", хлопець потрапляє до тренувального табору.Ефір відбіркового кастингу у Харкові, де й виступив волинянин, транслювали сьогодні, 27 жовтня.Хлопець виступав останнім та виконував пісню "Rise Like a Phoenix", яка пинесла перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення" представниці Австрії Кончіті Вурст.Про себе юнак розповів, що любить читати і пише вірші."Мені інколи говорять: ти романтик минулого століття"", - мовив він.Перед виступомсказала, що у хлопця дуже гарний костюм.Вже після того, як волинянин виконав композицію, його виступ схвально оцінили усі члени журі."Я відчуваю, що ви боєць, і кажу вам "так", - сказав член журіТож отимавши одноголосне позитивне рішення, волинян потрапив до тренувального табору "Х-фактору".