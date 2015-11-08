Волинянин пройшов на шоу «X-фактор»
Сьогодні, 22:11
21-річний волинянин Богдан Карпук із села Доманове Ратнівського району вразив вокальним талантом журі шоу "Х-фактор" - почувши чотири "так", хлопець потрапляє до тренувального табору.
Ефір відбіркового кастингу у Харкові, де й виступив волинянин, транслювали сьогодні, 27 жовтня.
Хлопець виступав останнім та виконував пісню "Rise Like a Phoenix", яка пинесла перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення" представниці Австрії Кончіті Вурст.
Про себе юнак розповів, що любить читати і пише вірші.
"Мені інколи говорять: ти романтик минулого століття"", - мовив він.
Перед виступом Настя Каменських сказала, що у хлопця дуже гарний костюм.
Вже після того, як волинянин виконав композицію, його виступ схвально оцінили усі члени журі.
"Я відчуваю, що ви боєць, і кажу вам "так", - сказав член журі Дмитро Шуров. Тож отимавши одноголосне позитивне рішення, волинян потрапив до тренувального табору "Х-фактору".
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Ефір відбіркового кастингу у Харкові, де й виступив волинянин, транслювали сьогодні, 27 жовтня.
Хлопець виступав останнім та виконував пісню "Rise Like a Phoenix", яка пинесла перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення" представниці Австрії Кончіті Вурст.
Про себе юнак розповів, що любить читати і пише вірші.
"Мені інколи говорять: ти романтик минулого століття"", - мовив він.
Перед виступом Настя Каменських сказала, що у хлопця дуже гарний костюм.
Вже після того, як волинянин виконав композицію, його виступ схвально оцінили усі члени журі.
"Я відчуваю, що ви боєць, і кажу вам "так", - сказав член журі Дмитро Шуров. Тож отимавши одноголосне позитивне рішення, волинян потрапив до тренувального табору "Х-фактору".
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Коментарі 1
не Роман, а Богдан Карпук
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