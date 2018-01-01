У Луцьку чоловік набрехав поліції про побиття та крадіжку на 20 тисяч

У Луцьку чоловік зателефонував у поліцію та заявив, що його били 14 осіб та відібрали 20 тисяч гривень, однак з'ясувалося, що повідомлення було неправдивим.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.«14 осіб нанесли тілесні ушкодження, забрали сумку з документами і 20 тисячами гривень», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні в ніч на 27 жовтня.Прибувши на вулицю Ветеранів, інспектори встановили особу заявника. 35-річний чоловік вирішив здійснити неправдиве повідомлення на службу 102, чим відірвав патрульних від справді серйозних викликів та завдань.Тож на нього винесли постанову за ст. 183 КУпАП і наклали відповідний штраф. Тож чоловік за неправдиве повідомлення сплатить всього 119 гривень.