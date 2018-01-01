вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку чоловік набрехав поліції про побиття та крадіжку на 20 тисяч

У Луцьку чоловік набрехав поліції про побиття та крадіжку на 20 тисяч
У Луцьку чоловік зателефонував у поліцію та заявив, що його били 14 осіб та відібрали 20 тисяч гривень, однак з'ясувалося, що повідомлення було неправдивим.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

«14 осіб нанесли тілесні ушкодження, забрали сумку з документами і 20 тисячами гривень», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні в ніч на 27 жовтня.

Прибувши на вулицю Ветеранів, інспектори встановили особу заявника. 35-річний чоловік вирішив здійснити неправдиве повідомлення на службу 102, чим відірвав патрульних від справді серйозних викликів та завдань.

Тож на нього винесли постанову за ст. 183 КУпАП і наклали відповідний штраф. Тож чоловік за неправдиве повідомлення сплатить всього 119 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, виклик, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Моя душа померла разом з ним»: мама Роми Гальчика написала зворушливий пост
Сьогодні, 22:45
У Луцьку чоловік набрехав поліції про побиття та крадіжку на 20 тисяч
Сьогодні, 22:24
Волинянин пройшов на шоу «X-фактор»
Сьогодні, 22:11
На Волині зловили автівку, нашпиговану краденим брухтом
Сьогодні, 21:48
Місто на Волині може залишитися без тепла через борги
Сьогодні, 21:18
Схожі новини
Виклик поліції однією кнопкою: на Волині запустили унікальний мобільний додаток Виклик поліції однією кнопкою: на Волині запустили унікальний мобільний додаток
10 вересень, 17:59
Начальника волинського відділення поліції оштрафували на півтисячі гривень Начальника волинського відділення поліції оштрафували на півтисячі гривень
09 вересень, 22:29
Волинський поліцейський, якого спіймали на хабарі, відбувся штрафом Волинський поліцейський, якого спіймали на хабарі, відбувся штрафом
13 липень, 13:05
Волинянці за посіяний мак «світить» штраф Волинянці за посіяний мак «світить» штраф
19 червень, 13:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Моя душа померла разом з ним»: мама Роми Гальчика написала зворушливий пост
Сьогодні, 22:45
 0
У Луцьку чоловік набрехав поліції про побиття та крадіжку на 20 тисяч
Сьогодні, 22:24
 0
Волинянин пройшов на шоу «X-фактор»
Сьогодні, 22:11
 0
На Волині зловили автівку, нашпиговану краденим брухтом
Сьогодні, 21:48
 0
Місто на Волині може залишитися без тепла через борги
Сьогодні, 21:18
 0
Медіа
відео
1/8