У Луцьку чоловік набрехав поліції про побиття та крадіжку на 20 тисяч
Сьогодні, 22:24
У Луцьку чоловік зателефонував у поліцію та заявив, що його били 14 осіб та відібрали 20 тисяч гривень, однак з'ясувалося, що повідомлення було неправдивим.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
«14 осіб нанесли тілесні ушкодження, забрали сумку з документами і 20 тисячами гривень», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні в ніч на 27 жовтня.
Прибувши на вулицю Ветеранів, інспектори встановили особу заявника. 35-річний чоловік вирішив здійснити неправдиве повідомлення на службу 102, чим відірвав патрульних від справді серйозних викликів та завдань.
Тож на нього винесли постанову за ст. 183 КУпАП і наклали відповідний штраф. Тож чоловік за неправдиве повідомлення сплатить всього 119 гривень.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
«14 осіб нанесли тілесні ушкодження, забрали сумку з документами і 20 тисячами гривень», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні в ніч на 27 жовтня.
Прибувши на вулицю Ветеранів, інспектори встановили особу заявника. 35-річний чоловік вирішив здійснити неправдиве повідомлення на службу 102, чим відірвав патрульних від справді серйозних викликів та завдань.
Тож на нього винесли постанову за ст. 183 КУпАП і наклали відповідний штраф. Тож чоловік за неправдиве повідомлення сплатить всього 119 гривень.
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