Нетверезі й агресивні: у Луцьку патрульні затримали двох п’яних водіїв
27 жовтень, 23:13
У ніч на 27 жовтня луцькі патрульні зупинили двох нетверезих водіїв.
Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Першого, 56-річного керманича з ознаками сп’яніння, виявили на вулиці Ківерцівській. Чоловік намагався втекти, не виконував законних вимог патрульних, тож до нього застосували кайданки. Огляд той відмовився проходити і на місці, і в наркодиспансері. Тож на нього оформили 2 протоколи.
Другого нетверезого водія виявили на вулиці Об’їзній. 43-річний чоловік також почав поводитись агресивно, не реагував на вимоги інспекторів, тож до нього застосували фізичну силу. У результаті сутички було пошкоджено кріплення нагрудної камери полісмена. Зважаючи на це, водія затримали та доставили у міськвідділ, де оформили належні адмінматеріали і передали слідчому.
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Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Першого, 56-річного керманича з ознаками сп’яніння, виявили на вулиці Ківерцівській. Чоловік намагався втекти, не виконував законних вимог патрульних, тож до нього застосували кайданки. Огляд той відмовився проходити і на місці, і в наркодиспансері. Тож на нього оформили 2 протоколи.
Другого нетверезого водія виявили на вулиці Об’їзній. 43-річний чоловік також почав поводитись агресивно, не реагував на вимоги інспекторів, тож до нього застосували фізичну силу. У результаті сутички було пошкоджено кріплення нагрудної камери полісмена. Зважаючи на це, водія затримали та доставили у міськвідділ, де оформили належні адмінматеріали і передали слідчому.
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