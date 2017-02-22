Сергій Притула вимагає вибачень від волинської «Батьківщини»

Відомий український ведучий та гумористобурився тим, що волинська "Батьківщина" використала його фото для піару.Про це він написав на своїй офіційній сторінці у соцмережі Facebook.Волинська "Батьківщина" розмістила фото Притули на своїй сторінці і додала напис, з інформацією, що гуморист зібрав 7,5 млн грн для армії та закликом ставити лайк.Питула не забарився із відповіддю."Справа ж не в тому, що я зібрав не 7,5 а понад 30 млн. І навіть не в тому, що раз вже автор цього посту так пишається мною, то міг би розмістити мої волонтерські банківські реквізити для подальшого збору коштів. Справа в тому, що штаб ВО «Батьківщина» Волинь замість того, щоб перекинути мені трохи грошей на Армію, вбухав їх у рекламу абсолютно маніпулятивного допису з поєднанням моєї пики і свого політичного бренду", - пише гуморист. Тож він зазначає, що таке розміщення його фото можна розцінювати як дезінформацію. Оскільки публікацію ще й рекламували, маніпуляція на думку Притули була свідомою та моде мати на меті введенняюдей в оману. Мовляв, у них виникає асоціація, ніби Притула причетний до волинської "Батьківщини"чи займається волонтерством заради політики."У моєму випадку трактування було набагато коротшим: "якісь гандони вирішили попіаритись на фоні 5-ти років моєї волонтерської діяльності".Це були не простих 5 років для мене особисто. І сивини в моїй бороді за ці роки додалось не тільки тому, що я старію і в мене багато концертів, а й тому, що було багато чого пережито пов’язаного саме з війною. І тут на горизонті намальовується якась політична організація, яка спокійно собі примазується до моїх безсонних ночей, нервів, страхів і понад 5 млн особистих коштів. "Поважаєш? Став лайк!" - пише Притула."Чуєте ви, «сердечники»! Ви що собі дозволяєте? Я вас щось за цих 5 років на кілометр не бачив з пропозицією допомогти моїм волонтерським проектам. Ви якого біса мою пику під свої знамена запхали? Я спеціально для таких довбнів як ви на своїй сторінці пояснював, чому я, як волонтер, тримаюсь від політики подалі! Бо це шкодить волонтерству! А ви зараз що робите, ідіоти?!Ви хоч там у штабі розумієте, що вклавши гроші у рекламу цього повідомлення ви автоматично без мого дозволу використали моє зображення у рекламних матеріалах. Як ви країною збираєтесь керувати, якщо ви на рівні повідомлення у Фейсбуці стільки дров наламали?!! Вас по судах затаскати, щоб розширити кругозір та життєвий досвід?" - обурився гуморист.Опісля він додав, що дозволяє волинській "Батькіщині" використати його фото лише поряд із щирими вибаченнями та поясненнями. Окрім того просить центральний апарта засудити такі дії колег із Волині."Якщо в межах 24 годин офіційне вибачення не з'явиться на сторінці ФБ волинської Батьківщини, я урочисто обіцяю відступити від свого принципу аполітичності і візьмюсь за вас зі всім своїм завзяттям. Сподіваюсь, ви розумієте, що завзяття у мене багацько! Ви маєте зрозуміти, що я не дозволю «юзати» своє ім'я і свою репутацію жодному політику в період передвиборної кампанії!" - йдеться у дописі. Надалі Притула пообіцяв уважно сткжити за "косяками" "Батьківщини" та інформувати про них у соцмережах."Бо ви зараз не Притулу хотіли «поюзати», ви весь волонтерський рух хотіли раком поставити. А зараз може вийти навпаки. Бо спільно волонтери виставлять проти вас мільйони своїх геть не дурних фоловерів. Буде війна, яка нам не буде коштувати багато грошей та зусиль. А вам доведеться дуже сильно відволікатись. І по часу і по грошах. Але ви можете цього уникнути. Просто вибачтесь", - додає Притула.