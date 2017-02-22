Сергій Притула вимагає вибачень від волинської «Батьківщини»
Сьогодні, 06:30
Відомий український ведучий та гуморист Сергій Притула обурився тим, що волинська "Батьківщина" використала його фото для піару.
Про це він написав на своїй офіційній сторінці у соцмережі Facebook.
Волинська "Батьківщина" розмістила фото Притули на своїй сторінці і додала напис, з інформацією, що гуморист зібрав 7,5 млн грн для армії та закликом ставити лайк.
Питула не забарився із відповіддю.
"Справа ж не в тому, що я зібрав не 7,5 а понад 30 млн. І навіть не в тому, що раз вже автор цього посту так пишається мною, то міг би розмістити мої волонтерські банківські реквізити для подальшого збору коштів. Справа в тому, що штаб ВО «Батьківщина» Волинь замість того, щоб перекинути мені трохи грошей на Армію, вбухав їх у рекламу абсолютно маніпулятивного допису з поєднанням моєї пики і свого політичного бренду", - пише гуморист. Тож він зазначає, що таке розміщення його фото можна розцінювати як дезінформацію. Оскільки публікацію ще й рекламували, маніпуляція на думку Притули була свідомою та моде мати на меті введенняюдей в оману. Мовляв, у них виникає асоціація, ніби Притула причетний до волинської "Батьківщини"
чи займається волонтерством заради політики.
"У моєму випадку трактування було набагато коротшим: "якісь гандони вирішили попіаритись на фоні 5-ти років моєї волонтерської діяльності".
Це були не простих 5 років для мене особисто. І сивини в моїй бороді за ці роки додалось не тільки тому, що я старію і в мене багато концертів, а й тому, що було багато чого пережито пов’язаного саме з війною. І тут на горизонті намальовується якась політична організація, яка спокійно собі примазується до моїх безсонних ночей, нервів, страхів і понад 5 млн особистих коштів. "Поважаєш? Став лайк!" - пише Притула.
"Чуєте ви, «сердечники»! Ви що собі дозволяєте? Я вас щось за цих 5 років на кілометр не бачив з пропозицією допомогти моїм волонтерським проектам. Ви якого біса мою пику під свої знамена запхали? Я спеціально для таких довбнів як ви на своїй сторінці пояснював, чому я, як волонтер, тримаюсь від політики подалі! Бо це шкодить волонтерству! А ви зараз що робите, ідіоти?!
Ви хоч там у штабі розумієте, що вклавши гроші у рекламу цього повідомлення ви автоматично без мого дозволу використали моє зображення у рекламних матеріалах. Як ви країною збираєтесь керувати, якщо ви на рівні повідомлення у Фейсбуці стільки дров наламали?!! Вас по судах затаскати, щоб розширити кругозір та життєвий досвід?" - обурився гуморист.
Опісля він додав, що дозволяє волинській "Батькіщині" використати його фото лише поряд із щирими вибаченнями та поясненнями. Окрім того просить центральний апарта засудити такі дії колег із Волині.
"Якщо в межах 24 годин офіційне вибачення не з'явиться на сторінці ФБ волинської Батьківщини, я урочисто обіцяю відступити від свого принципу аполітичності і візьмюсь за вас зі всім своїм завзяттям. Сподіваюсь, ви розумієте, що завзяття у мене багацько! Ви маєте зрозуміти, що я не дозволю «юзати» своє ім'я і свою репутацію жодному політику в період передвиборної кампанії!" - йдеться у дописі. Надалі Притула пообіцяв уважно сткжити за "косяками" "Батьківщини" та інформувати про них у соцмережах.
"Бо ви зараз не Притулу хотіли «поюзати», ви весь волонтерський рух хотіли раком поставити. А зараз може вийти навпаки. Бо спільно волонтери виставлять проти вас мільйони своїх геть не дурних фоловерів. Буде війна, яка нам не буде коштувати багато грошей та зусиль. А вам доведеться дуже сильно відволікатись. І по часу і по грошах. Але ви можете цього уникнути. Просто вибачтесь", - додає Притула.
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Про це він написав на своїй офіційній сторінці у соцмережі Facebook.
Волинська "Батьківщина" розмістила фото Притули на своїй сторінці і додала напис, з інформацією, що гуморист зібрав 7,5 млн грн для армії та закликом ставити лайк.
Питула не забарився із відповіддю.
"Справа ж не в тому, що я зібрав не 7,5 а понад 30 млн. І навіть не в тому, що раз вже автор цього посту так пишається мною, то міг би розмістити мої волонтерські банківські реквізити для подальшого збору коштів. Справа в тому, що штаб ВО «Батьківщина» Волинь замість того, щоб перекинути мені трохи грошей на Армію, вбухав їх у рекламу абсолютно маніпулятивного допису з поєднанням моєї пики і свого політичного бренду", - пише гуморист. Тож він зазначає, що таке розміщення його фото можна розцінювати як дезінформацію. Оскільки публікацію ще й рекламували, маніпуляція на думку Притули була свідомою та моде мати на меті введенняюдей в оману. Мовляв, у них виникає асоціація, ніби Притула причетний до волинської "Батьківщини"
чи займається волонтерством заради політики.
"У моєму випадку трактування було набагато коротшим: "якісь гандони вирішили попіаритись на фоні 5-ти років моєї волонтерської діяльності".
Це були не простих 5 років для мене особисто. І сивини в моїй бороді за ці роки додалось не тільки тому, що я старію і в мене багато концертів, а й тому, що було багато чого пережито пов’язаного саме з війною. І тут на горизонті намальовується якась політична організація, яка спокійно собі примазується до моїх безсонних ночей, нервів, страхів і понад 5 млн особистих коштів. "Поважаєш? Став лайк!" - пише Притула.
"Чуєте ви, «сердечники»! Ви що собі дозволяєте? Я вас щось за цих 5 років на кілометр не бачив з пропозицією допомогти моїм волонтерським проектам. Ви якого біса мою пику під свої знамена запхали? Я спеціально для таких довбнів як ви на своїй сторінці пояснював, чому я, як волонтер, тримаюсь від політики подалі! Бо це шкодить волонтерству! А ви зараз що робите, ідіоти?!
Ви хоч там у штабі розумієте, що вклавши гроші у рекламу цього повідомлення ви автоматично без мого дозволу використали моє зображення у рекламних матеріалах. Як ви країною збираєтесь керувати, якщо ви на рівні повідомлення у Фейсбуці стільки дров наламали?!! Вас по судах затаскати, щоб розширити кругозір та життєвий досвід?" - обурився гуморист.
Опісля він додав, що дозволяє волинській "Батькіщині" використати його фото лише поряд із щирими вибаченнями та поясненнями. Окрім того просить центральний апарта засудити такі дії колег із Волині.
"Якщо в межах 24 годин офіційне вибачення не з'явиться на сторінці ФБ волинської Батьківщини, я урочисто обіцяю відступити від свого принципу аполітичності і візьмюсь за вас зі всім своїм завзяттям. Сподіваюсь, ви розумієте, що завзяття у мене багацько! Ви маєте зрозуміти, що я не дозволю «юзати» своє ім'я і свою репутацію жодному політику в період передвиборної кампанії!" - йдеться у дописі. Надалі Притула пообіцяв уважно сткжити за "косяками" "Батьківщини" та інформувати про них у соцмережах.
"Бо ви зараз не Притулу хотіли «поюзати», ви весь волонтерський рух хотіли раком поставити. А зараз може вийти навпаки. Бо спільно волонтери виставлять проти вас мільйони своїх геть не дурних фоловерів. Буде війна, яка нам не буде коштувати багато грошей та зусиль. А вам доведеться дуже сильно відволікатись. І по часу і по грошах. Але ви можете цього уникнути. Просто вибачтесь", - додає Притула.
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