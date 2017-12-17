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Волинська «Батьківщина» вибачилася перед Притулою за маніпулятивний допис

Волинська «Батьківщина» вибачилася перед Притулою за маніпулятивний допис
ВО «Батьківщина» Волинь вибачилася перед Сергієм Притулою за те, що використала його фото та подала неправдиву інформацію про зібрані ним кошти для української армії.

Офіційну заяву опублікували на сторінці Волинської обласної партійної організації.

Нагадаємо, що відомий український ведучий та гуморист Сергій Притула обурився тим, що волинська "Батьківщина" використала його фото для піару.

«ВО «Батьківщина» Волинь приносить щирі вибачення волонтеру Сергія Дмитровичу Притулі за те, що без його відома його зображення та недостовірна інформація про обсяг зібраних ним коштів на допомогу Армії, були некоректно використані у повідомленні на нашій сторінці у Фейсбук. Сергій Дмитрович не є членом ВО «Батьківщина» і конкретно ВО «Батьківщина» Волинь ніколи не допомагала пану Притулі у його волонтерській діяльності.

З приводу цього Волинська обласна організація ВО «Батьківщина» проведе службове розслідування, яким чином і хто міг розмістити подібну неправдиву інформацію на нашій офіційній сторінці, однак не виключаємо втручання з боку недоброзичливців нашої політичної сили, адже неодноразово спостерігали намагання зі сторони вчинити хакерські атаки на сайт та офіційну сторінку нашої політичної сили.

Водночас заявляємо, що ми щиро поважаємо Сергія Притулу та цінуємо його допомогу український армії. Волинська обласна організація ВО «Батьківщина» теж не залишається осторонь і надає посильну допомогу для наших захисників і ніколи не робить на цьому піару, адже кожен робить свою справу так, як може.

Надіємось на повагу і взаєморозуміння з боку Сергія Дмитровича Притули. З повагою, Волинська обласна організація ВО «Батьківщина»

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Теги: Сергій Притула, вибачення, заява
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Коментарі 1
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"службове розслідування" :) Служака Пустовіт і тут лажає :)))
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