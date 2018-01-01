У Луцьку кілька автомобілістів влетіли у яму, яку посеред дороги залишили комунальники





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли свідки інциденту.



За словами очевидців, ввечері, 27 жовтня, на вулиці Кравчука, навпроти магазину "Формула", автомобіль KIA злетів в яму, яку комунальники залишили після заміни мереж.



На місці пригоди працювала патрульна поліція.



Окрім того, користувачі Facebook повідомляють, що таких автомобілів було кілька. Жодних попереджувальних знаків про те, що на дорозі ведуться ремонтні роботи не встановили.



"На в'їзді в двір на вул. Кравчука 42а зняли асфальт та плити і не повісили ніяких знаків/огородженнь.



Будьте обережні, за цю ніч вже двоє засіли в ямі.



Найцікавіше, що коли я в'їхав, біля повороту стояв наряд поліції який оформлював першого постраждалого. І замість того щоб одразу перекрити цей поворот своєю машиною, або ж стрічкою хоча б, вони просто посміялись над ситуацією і навіть не допомогли витягнути машину, хоч я і питав чи можуть вони допомогти. Коли я дістав машину то вони тільки тоді почали вішати стрічку" -









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Кравчука комунальники зняли асфальт та не встановили попереджувальних знаків, унаслідок цього кілька автомобілів «засіли» в ямі.Про церозповіли свідки інциденту.За словами очевидців, ввечері, 27 жовтня, на вулиці Кравчука, навпроти магазину "Формула", автомобіль KIA злетів в яму, яку комунальники залишили після заміни мереж.На місці пригоди працювала патрульна поліція.Окрім того, користувачі Facebook повідомляють, що таких автомобілів було кілька. Жодних попереджувальних знаків про те, що на дорозі ведуться ремонтні роботи не встановили."На в'їзді в двір на вул. Кравчука 42а зняли асфальт та плити і не повісили ніяких знаків/огородженнь.Будьте обережні, за цю ніч вже двоє засіли в ямі.Найцікавіше, що коли я в'їхав, біля повороту стояв наряд поліції який оформлював першого постраждалого. І замість того щоб одразу перекрити цей поворот своєю машиною, або ж стрічкою хоча б, вони просто посміялись над ситуацією і навіть не допомогли витягнути машину, хоч я і питав чи можуть вони допомогти. Коли я дістав машину то вони тільки тоді почали вішати стрічку" - прокоментував ситуацію один з водіїв у групі "АвтоАндони Луцька".

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