вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку кілька автомобілістів влетіли у яму, яку посеред дороги залишили комунальники

У Луцьку кілька автомобілістів влетіли у яму, яку посеред дороги залишили комунальники
На вулиці Кравчука комунальники зняли асфальт та не встановили попереджувальних знаків, унаслідок цього кілька автомобілів «засіли» в ямі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли свідки інциденту.

За словами очевидців, ввечері, 27 жовтня, на вулиці Кравчука, навпроти магазину "Формула", автомобіль KIA злетів в яму, яку комунальники залишили після заміни мереж.

На місці пригоди працювала патрульна поліція.

Окрім того, користувачі Facebook повідомляють, що таких автомобілів було кілька. Жодних попереджувальних знаків про те, що на дорозі ведуться ремонтні роботи не встановили.

"На в'їзді в двір на вул. Кравчука 42а зняли асфальт та плити і не повісили ніяких знаків/огородженнь.

Будьте обережні, за цю ніч вже двоє засіли в ямі.

Найцікавіше, що коли я в'їхав, біля повороту стояв наряд поліції який оформлював першого постраждалого. І замість того щоб одразу перекрити цей поворот своєю машиною, або ж стрічкою хоча б, вони просто посміялись над ситуацією і навіть не допомогли витягнути машину, хоч я і питав чи можуть вони допомогти. Коли я дістав машину то вони тільки тоді почали вішати стрічку" - прокоментував ситуацію один з водіїв у групі "АвтоАндони Луцька".

У Луцьку кілька автомобілістів влетіли у яму, яку посеред дороги залишили комунальники
У Луцьку кілька автомобілістів влетіли у яму, яку посеред дороги залишили комунальники
У Луцьку кілька автомобілістів влетіли у яму, яку посеред дороги залишили комунальники



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Крачука, автопригода, комунальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку кілька автомобілістів влетіли у яму, яку посеред дороги залишили комунальники
Сьогодні, 14:30
Польські байкери наводили лад на волинському кладовищі. ФОТО
Сьогодні, 13:30
У рейсовому автобусі «Варшава – Луцьк» виявили контрабанду медикаментів
Сьогодні, 13:07
У Володимирі багатодітна сім’я виграла 9 велосипедів
Сьогодні, 12:49
Зруйнований Любешів: показали сучасний стан архітектурних пам’яток міста. ФОТО
Сьогодні, 12:13
Схожі новини
У Луцьку комунальники 5 днів не забирають з вулиці мертвого пса У Луцьку комунальники 5 днів не забирають з вулиці мертвого пса
22 жовтень, 13:29
Комунальники погрожують демонтувати супутникові антени в Луцьку. ВІДЕО Комунальники погрожують демонтувати супутникові антени в Луцьку. ВІДЕО
13 вересень, 22:19
Тротуари розчищені, трава покошена: у Луцьку комунальники прибрали дороги Тротуари розчищені, трава покошена: у Луцьку комунальники прибрали дороги
01 серпень, 16:18
У Луцьку від керівників комунальних підприємств хочуть почути звіти У Луцьку від керівників комунальних підприємств хочуть почути звіти
18 червень, 10:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку кілька автомобілістів влетіли у яму, яку посеред дороги залишили комунальники
Сьогодні, 14:30
 0
Польські байкери наводили лад на волинському кладовищі. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
У рейсовому автобусі «Варшава – Луцьк» виявили контрабанду медикаментів
Сьогодні, 13:07
 0
У Володимирі багатодітна сім’я виграла 9 велосипедів
Сьогодні, 12:49
 0
Зруйнований Любешів: показали сучасний стан архітектурних пам’яток міста. ФОТО
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8