Волинянин виборов призове місце на одеських змаганнях з тенісу

Олександр Малиновський зайняв третє місце у відкритому Кубку Одеської області з настільного тенісу серед спортсменів-людей із інвалідністю на візках.



Змагання выдбулися у п'ятницю, 27 жовтня, -



"Знайомтесь, Волиняка - Сашка Малиновський!

Активіст, спортсмен, актор (!!!) і просто хороший джентльмен.

27-го жовтня зайняв 3-є місце у відкритому Кубку Одеської області з настільного тенісу серед спортсменів-людей із інвалідністю на візках (2 клас)!

Вітаємо! Дуууууже раді! І бажаємо ще більше перемог!"- йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. зайняв третє місце у відкритому Кубку Одеської області з настільного тенісу серед спортсменів-людей із інвалідністю на візках.Змагання выдбулися у п'ятницю, 27 жовтня, - повідомляє Galyna Tsymbal-Kovbasa на своїй сторінці у Facebook."Знайомтесь, Волиняка - Сашка Малиновський!Активіст, спортсмен, актор (!!!) і просто хороший джентльмен.27-го жовтня зайняв 3-є місце у відкритому Кубку Одеської області з настільного тенісу серед спортсменів-людей із інвалідністю на візках (2 клас)!Вітаємо! Дуууууже раді! І бажаємо ще більше перемог!"- йдеться у дописі.

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