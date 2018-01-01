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Волинянин виборов призове місце на одеських змаганнях з тенісу

Волинянин виборов призове місце на одеських змаганнях з тенісу
Олександр Малиновський зайняв третє місце у відкритому Кубку Одеської області з настільного тенісу серед спортсменів-людей із інвалідністю на візках.

Змагання выдбулися у п'ятницю, 27 жовтня, - повідомляє Galyna Tsymbal-Kovbasa на своїй сторінці у Facebook.

"Знайомтесь, Волиняка - Сашка Малиновський!
Активіст, спортсмен, актор (!!!) і просто хороший джентльмен.
27-го жовтня зайняв 3-є місце у відкритому Кубку Одеської області з настільного тенісу серед спортсменів-людей із інвалідністю на візках (2 клас)!
Вітаємо! Дуууууже раді! І бажаємо ще більше перемог!"- йдеться у дописі.

Волинянин виборов призове місце на одеських змаганнях з тенісу
Волинянин виборов призове місце на одеських змаганнях з тенісу
Волинянин виборов призове місце на одеських змаганнях з тенісу


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Теги: теніс, змагання, перемога
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