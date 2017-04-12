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Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО

Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
У Луцьку відбувся вечір пам’яті “Пам’ятай, Україно, Героїв своїх”, який присвятили загиблим військовослужбовцям в російсько-українській війні з 2014 до 2018 року на Сході України.

Скорботний захід, що відбувся 28 жовтня, організувала громадська організація “Члени родин загиблих в АТО “Надія” за підтримки міської та обласної влади.

Вшановувати тих, хто віддав життя за Україну на Сході держави, почали із молитви. Тож о 12.00 розпочалася панахида за загиблими у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Далі ж пам'ятні заходи продовжили у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.Чимала зала театру була вщент заповнена рідними загиблих, їхніми друзями, побратимами, представниками влади та духовенства, а також незнайомими із жодним із загиблих, але свідомими лучанами, які прийшли, аби висловити вдячність за те, що мають можливість жити у мирній частині України.

Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО


Очільник Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко під час заходу зауважив, що нині, на жаль, нерідко вже можна почути фрази на кшталт: "А для чого був Майдан?"

"Якби з Майдану не пішли в небуття, але в історію наші Герої, патріоти, тяжко сказати, де сьогодні був би наш ворог - на Волині чи, можливо навіть, у Західній Європі. Ці діти, чоловіки повинні були народжувати, але вони віддали життя, щоб інші могли народжувати", - сказав Олександр Савченко. Він додав, що Герої завжди з нами.

Найкращі артисти Волині подарували неймовірно чуттєві творчі номери для присутніх у пам'ять про воїнів, що загинули у російсько-українській війні. Усі пісні, вірші, промови викликали сльози у кожного з присутніх.

"Своїми вчинками ми повинні довести, що ми гідні кращого життя, кращої долі для України. Щоб смерть наших Героїв не була марною", - звернувся до присутніх військовий капелан Сергій Мельничук. На його переконання, кожен з нас має прагнути бути кращим, змінювати країну своїм прикладом.

Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО


Урочисту частину скорботного заходу завершили покладанням квітів до фотостенду “Герої Небесної Сотні. Загинули за єдність України” на Театральному майдані. Чимало людей принесли з собою лампадки, які залишили біля фотостенду.

Опісля ж усі охочі мали змогу на Театральному майдані сісти у автобуси та поїхати до міського кладовища у селі Гаразджа, де вшанувати загиблих Героїв біля їхніх могил на Алеї почесних поховань.

Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО





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Теги: вшанування, війна, АТО, Луцьк
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