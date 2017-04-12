Герої завжди з нами: у Луцьку вшанували загиблих в російсько-українській війні. ФОТО
Сьогодні, 16:29
У Луцьку відбувся вечір пам’яті “Пам’ятай, Україно, Героїв своїх”, який присвятили загиблим військовослужбовцям в російсько-українській війні з 2014 до 2018 року на Сході України.
Скорботний захід, що відбувся 28 жовтня, організувала громадська організація “Члени родин загиблих в АТО “Надія” за підтримки міської та обласної влади.
Вшановувати тих, хто віддав життя за Україну на Сході держави, почали із молитви. Тож о 12.00 розпочалася панахида за загиблими у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Далі ж пам'ятні заходи продовжили у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.Чимала зала театру була вщент заповнена рідними загиблих, їхніми друзями, побратимами, представниками влади та духовенства, а також незнайомими із жодним із загиблих, але свідомими лучанами, які прийшли, аби висловити вдячність за те, що мають можливість жити у мирній частині України.
Очільник Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко під час заходу зауважив, що нині, на жаль, нерідко вже можна почути фрази на кшталт: "А для чого був Майдан?"
"Якби з Майдану не пішли в небуття, але в історію наші Герої, патріоти, тяжко сказати, де сьогодні був би наш ворог - на Волині чи, можливо навіть, у Західній Європі. Ці діти, чоловіки повинні були народжувати, але вони віддали життя, щоб інші могли народжувати", - сказав Олександр Савченко. Він додав, що Герої завжди з нами.
Найкращі артисти Волині подарували неймовірно чуттєві творчі номери для присутніх у пам'ять про воїнів, що загинули у російсько-українській війні. Усі пісні, вірші, промови викликали сльози у кожного з присутніх.
"Своїми вчинками ми повинні довести, що ми гідні кращого життя, кращої долі для України. Щоб смерть наших Героїв не була марною", - звернувся до присутніх військовий капелан Сергій Мельничук. На його переконання, кожен з нас має прагнути бути кращим, змінювати країну своїм прикладом.
Урочисту частину скорботного заходу завершили покладанням квітів до фотостенду “Герої Небесної Сотні. Загинули за єдність України” на Театральному майдані. Чимало людей принесли з собою лампадки, які залишили біля фотостенду.
Опісля ж усі охочі мали змогу на Театральному майдані сісти у автобуси та поїхати до міського кладовища у селі Гаразджа, де вшанувати загиблих Героїв біля їхніх могил на Алеї почесних поховань.
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Скорботний захід, що відбувся 28 жовтня, організувала громадська організація “Члени родин загиблих в АТО “Надія” за підтримки міської та обласної влади.
Вшановувати тих, хто віддав життя за Україну на Сході держави, почали із молитви. Тож о 12.00 розпочалася панахида за загиблими у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Далі ж пам'ятні заходи продовжили у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.Чимала зала театру була вщент заповнена рідними загиблих, їхніми друзями, побратимами, представниками влади та духовенства, а також незнайомими із жодним із загиблих, але свідомими лучанами, які прийшли, аби висловити вдячність за те, що мають можливість жити у мирній частині України.
Очільник Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко під час заходу зауважив, що нині, на жаль, нерідко вже можна почути фрази на кшталт: "А для чого був Майдан?"
"Якби з Майдану не пішли в небуття, але в історію наші Герої, патріоти, тяжко сказати, де сьогодні був би наш ворог - на Волині чи, можливо навіть, у Західній Європі. Ці діти, чоловіки повинні були народжувати, але вони віддали життя, щоб інші могли народжувати", - сказав Олександр Савченко. Він додав, що Герої завжди з нами.
Найкращі артисти Волині подарували неймовірно чуттєві творчі номери для присутніх у пам'ять про воїнів, що загинули у російсько-українській війні. Усі пісні, вірші, промови викликали сльози у кожного з присутніх.
"Своїми вчинками ми повинні довести, що ми гідні кращого життя, кращої долі для України. Щоб смерть наших Героїв не була марною", - звернувся до присутніх військовий капелан Сергій Мельничук. На його переконання, кожен з нас має прагнути бути кращим, змінювати країну своїм прикладом.
Урочисту частину скорботного заходу завершили покладанням квітів до фотостенду “Герої Небесної Сотні. Загинули за єдність України” на Театральному майдані. Чимало людей принесли з собою лампадки, які залишили біля фотостенду.
Опісля ж усі охочі мали змогу на Театральному майдані сісти у автобуси та поїхати до міського кладовища у селі Гаразджа, де вшанувати загиблих Героїв біля їхніх могил на Алеї почесних поховань.
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