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Конкурси, подарунки та грузинська їжа: луцький клуб бойових мистецтв влаштував свято для вихованців

Конкурси, подарунки та грузинська їжа: луцький клуб бойових мистецтв влаштував свято для вихованців
З нагоди відзначення свого третього Деня народження Клуб бойових мистецтв "Прайд" організував для маленьких вихованців справжнє свято з подарунками та спортивними конкурсами.

Святкували "прайдівці" свій День народження у суботу, 27 жовтня.

Для вихованців Клубу проводили майстер-клас з випічки хачапурі по-аджарськи, накрили солодкий стіл та організували показові виступи кращих спортсменів Клубу, а також спортивні конкурси з подарунками.

"Ми хотіли влаштувати справжнє свято для дітей, адже вони на це заслуговують! Хлопці наполегливо тренуються і завжди успішно виступають на спортивних змаганнях!" - розповів головний тренер Клубу Олександр Кулаков.

До слова, фіналістів цьогорічного чемпіонату України під час свята відзначили спортивними комплектами Олімпійської збірної.

Вже 8 листопада вони відстоюватимуть честь нашої держави на Кубку Європи з козацького двобою та ММА, що проходитиме у місті Плоцьк, Республіка Польща.



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Теги: Прайд, свято
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