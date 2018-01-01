Конкурси, подарунки та грузинська їжа: луцький клуб бойових мистецтв влаштував свято для вихованців

З нагоди відзначення свого третього Деня народження Клуб бойових мистецтв "Прайд" організував для маленьких вихованців справжнє свято з подарунками та спортивними конкурсами.Святкували "прайдівці" свій День народження у суботу, 27 жовтня.Для вихованців Клубу проводили майстер-клас з випічки хачапурі по-аджарськи, накрили солодкий стіл та організували показові виступи кращих спортсменів Клубу, а також спортивні конкурси з подарунками."Ми хотіли влаштувати справжнє свято для дітей, адже вони на це заслуговують! Хлопці наполегливо тренуються і завжди успішно виступають на спортивних змаганнях!" - розповів головний тренер КлубуДо слова, фіналістів цьогорічного чемпіонату України під час свята відзначили спортивними комплектами Олімпійської збірної.Вже 8 листопада вони відстоюватимуть честь нашої держави на Кубку Європи з козацького двобою та ММА, що проходитиме у місті Плоцьк, Республіка Польща.