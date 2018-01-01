Конкурси, подарунки та грузинська їжа: луцький клуб бойових мистецтв влаштував свято для вихованців
Сьогодні, 17:31
З нагоди відзначення свого третього Деня народження Клуб бойових мистецтв "Прайд" організував для маленьких вихованців справжнє свято з подарунками та спортивними конкурсами.
Святкували "прайдівці" свій День народження у суботу, 27 жовтня.
Для вихованців Клубу проводили майстер-клас з випічки хачапурі по-аджарськи, накрили солодкий стіл та організували показові виступи кращих спортсменів Клубу, а також спортивні конкурси з подарунками.
"Ми хотіли влаштувати справжнє свято для дітей, адже вони на це заслуговують! Хлопці наполегливо тренуються і завжди успішно виступають на спортивних змаганнях!" - розповів головний тренер Клубу Олександр Кулаков.
До слова, фіналістів цьогорічного чемпіонату України під час свята відзначили спортивними комплектами Олімпійської збірної.
Вже 8 листопада вони відстоюватимуть честь нашої держави на Кубку Європи з козацького двобою та ММА, що проходитиме у місті Плоцьк, Республіка Польща.
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Святкували "прайдівці" свій День народження у суботу, 27 жовтня.
Для вихованців Клубу проводили майстер-клас з випічки хачапурі по-аджарськи, накрили солодкий стіл та організували показові виступи кращих спортсменів Клубу, а також спортивні конкурси з подарунками.
"Ми хотіли влаштувати справжнє свято для дітей, адже вони на це заслуговують! Хлопці наполегливо тренуються і завжди успішно виступають на спортивних змаганнях!" - розповів головний тренер Клубу Олександр Кулаков.
До слова, фіналістів цьогорічного чемпіонату України під час свята відзначили спортивними комплектами Олімпійської збірної.
Вже 8 листопада вони відстоюватимуть честь нашої держави на Кубку Європи з козацького двобою та ММА, що проходитиме у місті Плоцьк, Республіка Польща.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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